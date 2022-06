Elezioni a Genova, Paita (Italia Viva): “Rafforzata la componente civica dell’alleanza di Marco Bucci”

Genova. Italia Viva ha conquistato due seggi in consiglio comunale a sostegno di Marco Bucci con Mauro Avvenente e Davide Falteri.

Raffaella Paita, deputata del partito di Matteo Renzi commenta: “Italia Viva è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di rafforzare la componente civica dell’alleanza di Marco Bucci”.

Paita aggiunge: “Grazie a due figure di grande valore come Mauro Avvenente, storico presidente di municipio del Ponente genovese, e Davide Falteri, imprenditore e rappresentante associativo nel settore della logistica, Iv ha rafforzato la componente civica dell’alleanza di Marco Bucci e quindi esaltato il suo ruolo di sindaco civico. La dimensione civica dell’alleanza ha trovato infatti la sua espressione nel ruolo di rappresentanza territoriale, nell’esperienza decennale ma anche nella vicinanza di Mauro Avvenente rispetto ai problemi del Ponente così come nelle capacità e qualità tecniche di Davide Falteri. La vittoria di Italia Viva è anche la conferma che c’è bisogno di riformismo, che l’area riformista può svolgere una funzione importante nel Paese con un programma molto semplice, ‘Sì anziché no’: sì ai termovalorizzatori, sì ai rigassificatori, sì all’autonomia energetica dalla Russia, sì alle infrastrutture, sì alla Gronda. Questo siamo noi, quello che abbiamo detto e fatto per Genova in questi anni e quello che ancora vogliamo fare per il suo futuro”.