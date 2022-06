Educazione ambientale, tornano i progetti AMIU nelle scuole di Genova e del Genovesato

Genova. 96 scuole iscritte, distribuiti 90 kit di materiale didattico, organizzati 206 incontri in presenza, quasi 5.000 tra alunni e studenti coinvolti corrispondenti a 238 classi e 561 utenti iscritti – novità di quest’anno- al torneo del videogioco “AMIU Go”: questi alcuni numeri della 3° edizione del progetto di educazione ambientale AMIU “Differenziata 10 e lode!”.

Grazie alla collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e AMIU – dopo uno stop di quasi 2 anni – è ripresa la partecipazione delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado di Genova e dei comuni, dove AMIU è presente con il contratto di servizio della Città Metropolitana, all’ edu-progetto “Differenziata 10 e lode”, nato dalla volontà di coinvolgere e sensibilizzare gli utenti – anche attraverso i cittadini di domani – sui temi legati al ciclo dei rifiuti e alla raccolta differenziata.

La proposta di quest’anno, attiva per tutto il periodo scolastico 2021/2022, ha tenuto conto delle attuali e nuove esigenze della scuola con l’obiettivo di arricchire il percorso didattico in un’ottica innovativa e di evoluzione, sfruttando anche la tecnologia per promuovere la diffusione dei principi della raccolta differenziata, utili a formare cittadini consapevoli e responsabili in un momento delicato dal punto di vista sanitario, essendo comunque avvenuto in periodo pandemico.

L’iniziativa ha previsto:

– la distribuzione di 90 kit, nelle 96 nelle scuole aderenti, di materiale didattico e informativo predisposto rispettivamente per studenti, docenti e famiglie, in formato sia cartaceo sia online consultabile qui;

– il coinvolgimento di 80 scuole nel videogioco didattico “AMIU GO”, app scaricabile da iOS e Android, per rendere in versione ludica e mobile gli insegnamenti in tema di gestione virtuosa dei rifiuti, raccolta differenziata e riuso;

– incontri di approfondimento in presenza per un totale complessivo di 206 (156 a Genova e 50 nel Genovesato) interventi nelle classi, concordati in base alle indicazioni delle scuole e condotti da animatori didattici in un clima di coinvolgimento attivo di studenti e docenti;

– la premiazione delle 7 classi vincitrici del torneo “AMIU GO” al termine dell’anno scolastico che hanno totalizzato il punteggio più alto.

Ogni scuola ha potuto iscriversi a questa terza edizione in modo gratuito, candidando una o più classi. All’intera iniziativa hanno aderito globalmente un totale di 96 istituti, di cui: 66 a Genova suddivisi in 25 scuole primarie, 20 scuole secondaria di I grado e 21 scuole secondarie di II grado e 30 nei comuni del Genovesato rispettivamente in 21 scuole primarie, 8 scuole secondaria di I grado e 1 scuola secondaria di II grado.

«Il progetto “Differenziata 10 e lode” si conferma un evento particolarmente sentito a tutti i livelli e raccoglie sempre grande interesse da parte degli insegnanti e delle famiglie ma, soprattutto dagli studenti di ogni ordine e grado – sottolinea Pietro Pongiglione, Presidente AMIU – Per la nostra azienda è importante che attraverso questi incontri e queste iniziative siano promossi cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale, che collettivo. Proponiamo con questi progetti educativi concetti e conoscenze, non solo nozioni fini a se stesse. Allo stesso tempo siamo sempre alla ricerca di linguaggi, metodi e strumenti nuovi per individuare canali di comunicazione che possono promuovere cambiamenti positivi e azioni concrete verso l’ambiente e la cura delle città».

Accanto al materiale didattico distribuito tra insegnanti, alunni, studenti e famiglie un ottimo riscontro c’è stato dal videogioco “AMIU Go” a cui hanno aderito 80 scuole, 55 a Genova e 25 nei comuni limitrofi con più di 20.000 accessi di utenti che hanno giocato attivamente nel periodo compreso tra il 14 Aprile e il 22 Maggio 2022. Al termine del torneo si sono raccolti i punteggi totali, proclamando le classi vincitrici per ciascun target scolastico, premiate con gadget provenienti dai consorzi di filiera del riciclo come Comieco (carta), Cial (alluminio), Corepla (plastica) e Ricrea (acciaio).

Classi vincitrici:

PRIMARIA: 1° 1C (IC Pontedecimo – plesso Gallino) – 2° 5B (IC Albaro – Plesso Brignole Sale) –

3° 3B (IC San Giovanni Battista – plesso San Giovanni Battista)

SECONDARIA I GRADO: 1° 3A (IC Pegli – plesso Alessi) – 2° 2L (IC Sampierdarena – Plesso Piazza

Monastero) – 3° 1C (IC Cornigliano – plesso Volta)

SECONDARIA II GRADO: 1° 3APB (IPSEOA Marco Polo – Sede centrale)