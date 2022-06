Ecco la nuova giunta Bucci, torna l’assessore al Sociale e in squadra anche il “sindaco dei giovani”

Genova. Undici assessori, sei uomini e cinque donne, e molte deleghe, la riconferma di otto componenti tra assessori e consiglieri delegati già attivi nello scorso mandato. Ecco la giunta Bucci “bis”, presentata questa mattina nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi, insieme a quello che sarà il “sindaco dei giovani”, Benedetto Pesce Maineri, 16 anni, studente del liceo D’Oria.

Rispettate le previsioni dei giorni scorsi per quanto riguarda nomi ed equilibri politici. Pietro Piciocchi (Vince Genova) è il nuovo vicesindaco con deleghe a Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali e Rapporti con i municipi. La leghista Paola Bordilli resta assessore con deleghe al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine ma perde la delega al Centro storico, Matteo Campora (Vince Genova) mantiene i Trasporti, con Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica. L’esponente di Italia Viva (ma eletto con Vince Genova) Mauro Avvenente entra in giunta come assessore alle Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici. L’Fdi Sergio Gambino viene promosso ad assessore con deleghe alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile. La sua compagna di partito Alessandra Bianchi è assessore agli Impianti ed Attività sportive e Turismo. Una delega in più per Francesco Maresca (Lista Toti), assessore al Patrimonio oltre che a Porto, Mare e Pesca. Della Lista Toti anche Marta Brusoni, che sarà assessore al Personale, Politiche dell’istruzione, Servizi civici e Informatica. L’altra leghista, Francesca Corso, diventa assessore al Marketing territoriale, Politiche per i giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità e Animali. Mario Mascia, Forza Italia, sarà assessore all’Urbanistica, Demanio marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali. L’ultimo assessore di Vince Genova è la riconfermata Lorenza Rosso, assessore alla Avvocatura e Affari legali ma anche ai Servizi sociali, Famiglia e Disabilità.

Sei i consiglieri comunali delegati: Fabio Ariotti è confermato alla Partecipazione dei cittadini alle Scelte dell’amministrazione, Alessio Bevilacqua, già consigliere nel municipio Val Polcevera, con incarico a Tutela e Sviluppo delle vallate, l’ex assessore del municipio Centro Est Federica Cavalleri a cui è affidato l’incarico Grandi eventi, l’ex assessore comunale Laura Gaggero l’incarico all’Innovazione; Davide Falteri, imprenditore della logistica avrà l’incarico ai Nuovi insediamenti aziendali sul territorio; Valeriano Vacalebre, già consigliere comunale dal 2017 al 2022, con incarico alle Politiche della casa.