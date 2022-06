È morto l’ex sindaco di Genova Beppe Pericu, aveva 84 anni

Genova. È morto l’ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu. Aveva 84 anni ed era attualmente presidente dell’Accademia ligustica di Belle Arti. Da diverso tempo era malato.

Avvocato, nato a Genova il 20 ottobre 1937 da padre sassarese, si è laureato in giurisprudenza e ha insegnato diritto amministrativo. Eletto nel 1994 deputato per il Partito Socialista Italiano, è stato al governo della città per 10 anni: nel 1997 è stato eletto sindaco per la coalizione di centrosinistra con il 51,5% dei voti al ballottaggio. Cinque anni dopo, nel 2002, è stato rieletto al primo turno col 60,3% dei voti.

Come sindaco di Genova ha gestito le vicende del G8 del 2001 (tra le sue ultime interviste quella realizzata da Genova24 in occasione del ventennale), la riqualificazione del Porto Antico e poi il percorso che ha portato Genova al riconoscimento di Capitale europea della cultura nel 2004.

Nel 2007 ha aderito al Partito Democratico e alla guida della città gli è succeduta Marta Vincenzi. È stato membro del Cda di Cassa Depositi e Prestiti e membro del Cda di Carige in rappresentanza dell’azionista di maggioranza Vittorio Malacalza. Nel 2013 è stato nominato presidente dell’Accademia ligustica e nel 2015 è stato eletto per un triennio presidente del conservatorio Niccolò Paganini. Dal 2012 è anche membro del comitato esecutivo dell’Istituto italiano di tecnologia.

Le reazioni

Il primo messaggio di cordoglio è quello del sindaco Marco Bucci: “Apprendo con rammarico della scomparsa del professor Giuseppe Pericu, sindaco di Genova per dieci anni, illustre avvocato, docente universitario e attuale presidente dell’Accademia Ligustica. Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia voglio ricordare il suo lungo impegno a servizio della nostra amata città”.

“Il Movimento 5 Stelle Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pericu – si legge in una nota – Ai famigliari dell’ex sindaco e pilastro della vita culturale genovese, le nostre più sentite condoglianze”.

“Genova oggi perde un suo storico sindaco, Giuseppe Pericu, avvocato, docente universitario e Presidente dell’Accademia Ligustica. Un uomo che a lungo e fino alla fine si è impegnato per la città. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e quelle della giunta regionale”, è il commento del presidente della Liguria Giovanni Toti.

“La prematura scomparsa di Beppe Pericu colpisce l’intera comunità genovese – scrive Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure della Lega -. L’ho conosciuto come sindaco quando ero consigliere di opposizione. Un giurista colto e preparato per cui le distanze ideologiche non sono mai state un muro invalicabile. Con la sua scomparsa si impoverisce il dialogo democratico con una persona intellettualmente onesta. Condoglianze sincere alla famiglia”.