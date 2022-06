Doppio incendio a Quezzi: fiamme da una camera da letto e in un cantiere edile

Genova. Nel pomeriggio si sono verificati due incendi che hanno impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco di Genova per lo spegnimento e la messa in sicurezza delle aree.

Il primo incendio è scoppiato in via Ginestrato, a Quezzi, intorno alle 16.30, all’interno di un appartamento. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dalla camera dal letto. Fortunatamente non si sono registrati feriti e si è concluso tutto tempestivamente.

Il secondo episodio invece si è verificato in via Centurione Bracelli, sempre a Quezzi, intorno alle 17.30, dove nei pressi in un cantiere edili hanno preso fuoco alcune tavole da lavoro. Anche in questo caso si è risolto tutto nel giro di poco tempo.