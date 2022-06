Donne a difesa della Costituzione: l’incontro pubblico per prepararsi al voto ‘a tutela dei corpi e dei più deboli’

Genova. “Come donne e come femministe non possiamo accettare il perdurare di un governo elitario e autoritario, che viola ripetutamente la nostra Costituzione e riduce il Parlamento a mero passacarte, esautorandone i poteri ed eliminando il dibattito“.

Queste la parole usate del gruppo Libere Femministe Genova per fare la loro “scelta di campo” a pochi giorni da voto: “Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini genovesi a confrontarsi sui temi dell’autodeterminazione, dello Stato di diritto e della Costituzione, che riteniamo siano gravemente minacciati in questo momento storico – Per questo motivo, in occasione delle prossime amministrative, abbiamo fatto anche una precisa scelta di posizionamento politico a sostegno della lista ‘Uniti per la Costituzioni – Crucioli Sindaco” proprio a difesa di quell’idea di autodeterminazione e del principio dell’inviolabilità dei corpi che sono alla radice di ogni ragionamento femminista e che hanno rappresentato la base fondativa del movimento delle donne degli anni Settanta, al quale dobbiamo anche la presenza femminile negli spazi di rappresentanza pubblica”.

L’associazione ha individuato in Emanuela Risso, candidato con la lista di Mattia Crucioli per il Consiglio comunale, la persona che potrebbe collegare istituzioni con associazionismo garantendo la difesa dei temi legati alle proprie battaglie: attivista in prima linea per il diritto dell’autodeterminazione e professionista della comunicazione, in questi anni ha partecipato alle lotte dell’associazionismo femminista e per la difesa della libera fruizione dei territorio come promotrice del Coordinamento popolare ‘Boschi per Tutti’.

Oggi è entrata nella squadra di Crucioli e tenta la corsa per Palazzo Tursi da outsider: “Le nostre città sono pensate a misura dell’adulto maschio produttivo che si muove in velocità e, per questo motivo, in qualsiasi ambito decisionale troppo spesso non si tiene conto delle esigenze specifiche di oltre metà della popolazione – le donne – dei bambini e dei più deboli (anziani, malati, persone con disabilità). Esigenze che di frequente sono correlate tra loro, in quanto come sappiamo il lavoro di cura è ancora nella maggior parte dei casi a carico della popolazione femminile. Per questo motivo occorre agire in due direzioni: cambiare il paradigma sulla base del quale si prendono decisioni, attraverso azioni che lo rendano effettivamente plurale allargandolo a tutti i punti di vista delle diverse componenti della comunità; attivare meccanismi e strumenti “correttivi” che non si limitino a garantire il rispetto formale delle quote di genere, ma che riequilibrino lo sguardo su ogni materia in esame, dando voce e peso politico all’interno del processo decisionale alla metà della popolazione sottorappresentata, quella femminile“.

Ma non solo: “Non possiamo accettare che milioni di persone siano state costrette a pagare per lavorare o a rendere i propri corpi disponibili a trattamenti sanitari sperimentali Non possiamo accettare la vergognosa compressione dei diritti attuata attraverso il Green Pass, con il sostegno di tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra al governo, gli stessi che oggi appoggiano i candidati Bucci e Dello Strologo a Genova. Non possiamo accettare l’esercizio muscolare del potere patriarcale, che oggi vede l’Italia cobelligerante in una guerra di cui nessuna di noi vuole far parte e che avrà ripercussioni gravissime sulla collettività”.

Un determinazione che ha portato a concretizzare in due punti inseriti nel programma della lista: “Mi impegno a promuovere una commissione delle elette – spiega Risso – formata da tutte le donne presenti nelle istituzioni, per vigilare e verificare rispetto alle ricadute specifiche di ciascun provvedimento sulla popolazione femminile”. E poi spingere l’amministrazione civica a sottoscrivere il progetto internazionale del Cnr ‘La città dei Bambini’ di Francesco Tonucci: “Un progetto che si muove su due assi principali: promuovere la partecipazione dei bambini al governo della città, con l’istituzione di un “Consiglio dei bambini” legato al mandato del Sindaco, e restituire autonomia di movimento ai bambini negli spazi pubblici. In particolare la strada deve tornare ad essere quella parte fondamentale della città, che permette ai cittadini di spostarsi in sicurezza a piedi”.

Di tutto queste se ne parlerà mercoledì 8 giugno durante un’assemblea pubblica organizzata da Emanuela Risso alle 19 in piazza della Posta Vecchia e dal titolo ‘Donne in difesa dello Stato di Diritto e della Costituzione”, a cui parteciperà anche Mattia Crucioli: “Il mio invito va a tutte le donne che desiderano unirsi a noi – conclude Risso – a difesa dei corpi, della natura, dei bambini e della comunità”