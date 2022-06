Genova. Una donna è stata trovata morta, nella tarda mattinata di oggi, all’interno di un appartamento a un piano alto del civico 3 di via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena.

Nell’abitazione dove è stata trovata la donna, Cristina Diac, 48 anni, rumena, anche il marito e una coinquilina, entrambi sono stati sentiti dalla polizia e portati in questura.

Ancora poco chiari i contorni della vicenda anche se quello che sembra delinearsi è lo scenario di un omicidio preterintenzionale. La vittima potrebbe essere caduta a terra durante una lite, l’ennesima secondo alcuni testimoni, con il compagno.

Sul posto oltre alla squadra mobile, sotto la guida del dirigente Stefano Signoretti, anche la pm della procura di Genova Gabriella Marino, oltre agli agenti della scientifica e alla polizia locale. Prima ancora erano intervenuti i militi della Misericordia della Fiumara.

guarda tutte le foto 10



Trovata morta in casa a Sampierdarena, indagini in corso

La Croce Gialla veterinaria si è invece occupata di portare al sicuro gli animali della coppia: oltre al cane, un pitbull marrone, due gatti e un criceto che saranno affidati a canili e associazioni.

“Non li conoscevo personalmente ma mi sembravano tranquilli, ogni tanto li vedevo con il cane, credo che lui facesse qualche tatuaggio”, ha detto una residente nel quartiere.

In pochi avevano notato la coppia negli anni in cui si era trasferita nell’edificio, in una strada parallela a via Fillak, affacciato sui binari della ferrovia.