Genova. È indagato per omicidio volontario il marito di Cristina Diac, la donna rumena di 48 anni trovata morta ieri mattina nell’appartamento in cui la coppia abitava in via Orgiero, traversa di via Fillak nel quartiere di Sampierdarena. È la prima svolta nell’inchiesta coordinata dalla pm Gabriella Marino e condotta dalla squadra mobile della polizia di Genova diretta da Stefano Signoretti: l’uomo, Adrian C., si trova attualmente in stato di fermo per maltrattamenti dopo essere stato interrogato a lungo in questura insieme alla coinquilina.

Era stato il marito stesso, insieme alla donna che viveva con loro, a chiamare i soccorsi mentre Cristina era riversa a terra con lividi sul corpo e ferite alla testa. Anche se continua a negare qualsiasi aggressione, i sospetti degli inquirenti si sono subito concentrati su di lui perché nel 2019 aveva già un precedente per maltrattamenti nei confronti della vittima. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei medici del 118 entrata in casa insieme agli agenti della squadra mobile.

L’ipotesi a sostegno dell’accusa mossa dalla Procura è quella di una lite finita nel sangue che potrebbe configurare anche un omicidio preterintenzionale: in questo caso l’uomo l’avrebbe colpita ma senza la volontà di ucciderla. Esiste anche la possibilità che la donna possa essersi ferita da sola in seguito a un malore o una caduta.

Determinante per chiarire il quadro sarà l’autopsia che verrà eseguita domani e stabilirà con esattezza quali sono state le cause del decesso. Per ora l’uomo resta in stato di fermo per maltrattamenti, accusa contestata in base a una serie di elementi investigativi.

I fatti sono avvenuti al civico 3 di via Orgiero, un quartiere popolare in cui gli abitanti ricordano poco o nulla della coppia. Nessuno avrebbe mai sentito urla o rumori che facessero pensare a violenze. Dell’uomo si sa che svolgeva saltuariamente l’attività di tatuatore, mentre la donna che viveva con loro faceva la badante. Cristina Diac non era in buone condizioni di salute e sembra che da qualche tempo abusasse di alcol.

Lui ogni tanto si vedeva camminare insieme al cane, un pitbull, che insieme a due gatti e un criceto, sempre di proprietà della coppia, sono stati affidati alla Croce gialla veterinaria e poi alle cure di strutture e associazioni specializzate.