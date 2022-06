Genova. Dopo due anni in cui la manifestazione non si è potuta svolgere a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente tra pochi giorni si potrà partecipare alla settima edizione della Biciclettazza, in Valpolcevera, appuntamento ormai atteso da grandi e piccini della delegazione e non solo.

Una corsa in bicicletta per le strade dei quartieri della vallata: partenza da Certosa, tappa al parco sotto il ponte San Giorgio, poi ritorno passando per Rivarolo e Teglia.

Tutto in sicurezza con la chiusura delle strade, proprio come un giro d’Italia non competitivo, in cui gli unici obiettivi sono quelli di divertirsi e stare insieme, pedalando in tranquillità per le nostre vie solitamente trafficate da ogni tipo di veicolo. Per un’oretta i bambini, i ragazzi e anche gli adulti che vorranno partecipare, potranno riappropriarsi delle strade dei quartieri pedalando in allegria.

Partecipazione gratuita, casco obbligatorio (25 caschetti a disposizione per i primi che ne faranno richiesta) all’arrivo ci saranno anche una ricca merenda, un momento di intrattenimento e premi per tutti i partecipanti.

Un evento organizzato dal Civ Rivarolo e dal Comitato Rivarolo, ma reso possibile anche grazie a tutti gli altri soggetti che hanno contribuito alla sua realizzazione: il municipio V Valpolcevera e il Comune di Genova, la Federazione Ciclistica Italiana, il Civ Vivi Certosa, la croce rosa rivarolese e la Polisportiva Foltzer.

Insomma, tutto pronto per una bella mattinata di sport e divertimento, vi aspettiamo.