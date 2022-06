Dello Strologo: “Bucci non ha capito nulla della politica, non basta l’efficientismo per governare una città”

Genova. “Quando Bucci dice che non è importante la destra o la sinistra ma basta far funzionare la città dimostra che non ha capito nulla della politica. Serve ascoltare le persone e comprenderle nel processo decisionale, farle sentire parte della comunità. Bisogna occuparsi delle persone, fare funzionare la città è uno strumento non può essere il fine”.

Con queste parole il candidato sindaco Arièl Dello Strologo ha chiuso l’incontro con il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, oggi a Genova per chiudere la campagna elettorale. Incontro avvenuto nei locali della Comunità di San Benedetto al Porto, dove lo spirito e gli insegnamenti di Don Andrea Gallo sono ancora la matrice e lo strumento di azione sociale e politica.

“Sono commosso di essere il vostro candidato – ha detto Dello Strologo – porto il ricordo intimo di Don Gallo e dei tanti incontri che ho avuto la fortuna di fare nella mia vita. La campagna elettorale è stata bellissima perché ho avuto modo di incontrare la dignità delle persone anche nei luoghi più difficili, persone che ci hanno aperto le porte con atteggiamento di speranza”.

Un tuor per i quartieri che ha mostrato anche i lati meno luccicanti della città: “I dati sono preoccupanti, sono tantissime le persone che pur con un lavoro stentano ad arrivare alla fine del mese. E le istituzioni nn riescono a farsi carico di questo problema che nn è solo della città, ma dalla città possono partire le prime azioni e soprattutto l’ascolto di queste esigenze. Per questo motivo dobbiamo puntare ad una crescita che non lasci nessuno indietro. Nessuna ricetta da parte del centro destra per garantire a tutti l’accesso alle stesse condizioni. Noi vogliamo cambiare rotta”.

“Genova come tutto il paese è ammalato di diseguaglianza – ha sottolineato Nicola Fratoianni – Lo abbiamo visto in questi mesi e in questi anni di opposizione. Un paese che ha visto emergere un rapporto tra cittadini e istituzioni sempre più simile ad un rapporto tra sovrani e sudditi. Siamo al disastro sociale, aumentano le solitudini, la paura, l’insicurezza collettiva. La politica deve tornare ad occuparsi della interesse generale perché gli interessi particolari conducono alla disparità. Per governare, per fare politica servono oltre alle capacità servono le priorità. Dietro alle efficentismo ci sono le fragilità nascoste. Spostare i malesseri e le criticità nasconderle sotto il tappeto non funziona mai. Per questo credo che Arièl possa davvero essere un’occasione per i genovesi di cambiare rotta”.

“Riduzione delle diseguaglianze è quello che ci interessa molto – ha sottolineato Fabio Scaltritti – Il problema che ci sta esplodendo tra le mani è il problema della ricerca di lavoro. Ma il lavoro per tutti c’è? Forse non più. Noi dobbiamo chiedere il reddito universale, il salario minimo potrebbe essere un arma per mettere mano a meccanismo di sfruttamento del lavoro. Le risorse in una logica emergenziale non servono, servono delle riforme strutturali. Il problema, il vicolo cieco è che spesso le persone non hanno neanche più la forza di capire che bisogno hanno. Per questo serve ascolto. E per questo ringraziamo Arièl Dello Strologo che si è messo a disposizone e in ascolto”.

“Sinistra Italiana ha scritto il proprio programma sulla base dei tanti incontri che in questi anni i suoi candidati hanno fatto con le persone dei quartieri – ha sottolineato in chiusura Simona Cosso, candidata per Sinistra Italiana per il consiglio comunale – quel contatto quotidiano che ti permette di raccogliere le istanze delle persone e portarlo nelle istituzioni”.

Ma non solo: “Il nostro contributo è quello di parlare e operare per la parità di genere partendo dalla dignità delle donne – ha ricordat – Durante la pandemia i posti di lavoro persi nove su dieci erano di lavoratrici. Perdere il lavoro vuol dire perdere dignità e indipendenza. Su Genova solo una donna su 5 ha un proprio conto in banca. Perdere dignità e indipendenza economica vuol dire perdere rappresentanza, visibilità culturale e sociale. Per questo il tema del lavoro per le donne è fondamentale. E poi dobbiamo fare un ulteriore passaggio che è quello delle donne straniere che spesso vivono condizioni lavorative sommerse e che sono le prime a subire le conseguenze della crisi economica. In ultimo Sinistra Italiana ha portato il tema dei diritti negati per quanto riguarda le migliaia di studenti delle nostra scuole che seppur nati in Italia non sono considerati cittadini italiani. La nostra lotta per le diseguaglianze passa anche da questi punti, ha delle caratteristiche precise e bisogna portarla avanti con azioni precise”.