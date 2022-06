Delega fiscale, Pastorino (Leu): “Astensione sofferta, manca il principio dell’equità”

Roma. “L’astensione sulla delega fiscale è una decisione non semplice, direi anche sofferta, vista l’importanza del tema. E lo è anche in considerazione del grande sforzo compiuto dall’indagine conoscitiva fino all’approvazione del testo oggi in votazione”. Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza per Leu.

“Purtroppo nel provvedimento manca un principio fondamentale per noi, quello dell’equità. Durante il dibattito in commissione e in Aula ho sentito interventi abbastanza singolari, secondo cui l’equità orizzontale significa che tutti pagano in maniera uguale e non base alle capacità contributive, capovolgendo uno dei principi costituzionali. Inoltre, nella discussione generale nel vocabolario del centrodestra non sono mai entrate le parole ‘reddito da lavoro dipendenti’ o ‘da pensione'”.

“Avremmo preferito insomma – aggiunge Pastorino – una riforma più equilibrata che andasse a correggere le storture e le vessazioni sui ceti medio-bassi. Non è andata così. Ma ritengo importante che siano stati approvati alcuni nostri emendamenti tra cui uno che specifica come l’abolizione dell’Irap non debba ricadere, in fase di attuazione della delega, sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, né gravare, con tagli, sulla spesa sanitaria”.