Davide Craviotto pronto per il Rally della Lanterna

Corroborato dall’ottimo risultato finale (secondo di Classe e terzo di Gruppo) conseguito nel Rally di Alba “tricolore”, a distanza di soli cinque giorni Davide Craviotto è pronto ad affrontare un nuovo impegno agonistico. Il pilota genovese, infatti, sarà al via, sabato e domenica, del 38° Rally della Lanterna – 6° Rally Val d’Aveto, in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio Rally5 che gli sarà messagli a disposizione dalla Gima Autosport.

“Quella di Alba – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – è stata una gara molto difficile, sotto tutti i punti di vista: dal caldo alle strade molto sporche e veloci. Noi, che non eravamo in cerca di punti, ci siamo poi ritrovati a combattere con antagonisti abituati a gare più lunghe ed impegnative: cercando di stare attenti a non fare danni, nelle ultime due prove ci siano difesi con i denti e, per soli 8 decimi, abbiamo portato a casa un bel risultato”.

“Ora – conclude Davide Craviotto – la nostra attenzione è tutta sul Rally della Lanterna, la nostra gara di casa, dove fare bene fa sempre doppiamente piacere. Cercheremo, come sempre, di divertirci e di tornare a casa soddisfatti ma correremo con un occhio alla Coppa Rally di Zona 2 ed Michelin Zone Rally Cup, i nostri obbiettivi stagionali”.

Nella foto (di G. Lavagnini):

La Renault Clio di Davide Craviotto ad Alba