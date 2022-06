Daniele Pallavicini (Lista Toti) rinuncia al consiglio comunale, al suo posto Lorenzo Pellerano

Genova. Nuovo cambiamento nella composizione del Consiglio comunale che si riunirà per la prima volta martedì prossimo a Tursi dopo la formazione della giunta. A sorpresa uno dei “ripescati”, Daniele Pallavicini della lista Toti per Bucci, ha annunciato l’intenzione di rinunciare al posto in sala rossa.

“Dopo giorni di attente riflessioni e a seguito di una campagna elettorale arricchente e chiusasi con un ottimo risultato, oggi ho comunicato al sindaco Marco Bucci e al presidente Giovanni Toti che ringrazio per la fiducia e lo spazio che mi ha concesso all’interno della sua lista, la mia rinuncia alla carica di consigliere comunale – ha scritto in un post su Facebook -. È una scelta che parte da motivazioni personali e che, al pari, diventa dunque necessaria per motivi di incompatibilità delle cariche, sia riguardo alla mia attività imprenditoriale sia a quella associativa”.

Pallavicini, forte di 540 preferenze, sarebbe subentrato grazie alla nomina dei due assessori Francesco Maresca e Marta Brusoni. Il primo dei non eletti a questo punto è l’avvocato Lorenzo Pellerano (473 preferenze), ex consigliere regionale della lista Biasotti. Con lui diventerà consigliera anche Tiziana Lazzari che si è classificata subito dopo Pallavicini con 521 preferenze.

Pallavicini è direttore generale di Villa Basilea, Rsa sulle alture di Principe, ed è presidente del gruppo Giovani di Confcommercio Genova. Ha anche coordinato l’hub vaccinale gestito dai privati al Teatro della Gioventù. “Provengo dai corpi intermedi e nei corpi intermedi ho infatti il forte desiderio di riprendere a lavorare”, scrive per motivare la scelta.

“Un ruolo in cui credo, e spero, di poter contribuire con maggior efficacia a quel che più conta, al di sopra di ogni incarico o mansione personale: la crescita e lo sviluppo di Genova, del suo tessuto commerciale e imprenditoriale, del suo ecosistema di startup innovative e imprese giovanili, oggi finalmente in grande fermento, e molto altro”, conclude.