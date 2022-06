CSI: My Basket campione regionale Under 12

Genova. Sarà il My Basket Genova a rappresentare la Liguria alle finali nazionali di pallacanestro CSI categoria Giovanissimi Sport & GO Under 12 che si svolgeranno a Cesenatico dal 15 al 19 giugno.

La squadra di coach Innocenti ha vinto infatti il campionato organizzato dal comitato di Genova: l’atto conclusivo al Crocera Stadium con Pallacanestro Atena, superata 50 a 34.

“E’ stata una bellissima partita, dopo due anni un po’ particolari siamo riusciti a ricominciare alla grande e si torna anche a fare le finali nazionali, uno splendido momento di aggregazione e di festa, oltre che un evento agonistico che assegna lo scudetto. Ringrazio tutte le società che hanno condiviso il nostro progetto – dice Maurizio Scicchitano Responsabile Basket CSI Genova – e che hanno gestito in autonomia la scansione delle partite. Con le tre settimane di stop a gennaio il calendario, anche per la concomitanza con quello della Federazione, si è ingolfato e tutti sono stati bravi a pianificare i match, sempre sotto la super visione del comitato, con l’obbiettivo di far giocare i ragazzi”.

La finalissima al Crocera Stadium ha visto Pallacanestro Atena avanti nel primo quarto 12-10. My Basket Genova prende il largo nel secondo parziale 30-14, consolida nel terzo 38-27 per arrivare al 50-34 finale.

Da molti anni il CSI per il campionato Sport & GO, categoria Under 12 ed Under 10, oltre alla disciplina principale, calcio, volley, basket, ne propone obbligatoriamente altre che è forse riduttivo definire complementari.

“Le prove di corsa di 60 metri, salto in lungo e di lancio del vortex (giavellotto) fanno parte del triathlon – sottolinea Maurizio Scicchitano – e sono fondamentali per la compilazione delle classifiche. E’ un invito alla poli sportività al quale il CSI nazionale tiene molto”.