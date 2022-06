Crucioli entra a Tursi: “Nulla da spartire col centrosinistra, possiamo sostituire il M5s”

Genova. Lui non è soddisfatto del risultato, in termini scolastici dice che in pagella si darebbe “un 6 e mezzo”. Ma per il senatore Mattia Crucioli, avvocato, ex grillino e fondatore di Alternativa, l’entrata in consiglio comunale non era un passaggio scontato. Con 7.221 preferenze (oltre 400 in più rispetto ai voti della sua lista) corrispondenti al 3,56% dei consensi, il candidato sindaco di Uniti per la Costituzione, formazione civica che ha radunato un variegato universo composto da sovranisti, comunisti e no green pass, entra di diritto in sala rossa e promette cinque anni di opposizione senza alleanze con la coalizione progressista di Dello Strologo.

“In realtà speravo leggermente meglio – confessa a Genova24 – ma è comunque un risultato importante perché fa la differenza. È la partenza col piede giusto di un progetto politico che non finisce a livello locale e che spero possa proseguire, seppure su un sentiero stretto, a livello nazionale. Il gruppo Costituzione, ambiente, lavoro che ho fondato e che conta già 13 senatori rappresenta già una continuazione di quello che è nato a Genova”. Crucioli manterrà entrambi gli incarichi, senatore e consigliere comunale: “Lo avevo detto presentando la mia candidatura, le due funzioni non sono incompatibili. Anzi, una rafforza l’altra. E per il tempo in cui rimarrò in Senato non percepirò il gettone di presenza”.

Difficile dare una definizione esatta della sua area politica. A sostenerlo, oltre alla sua Alternativa, c’erano movimenti di ispirazione sovranista come Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l’Italia ma anche il Partito Comunista di Marco Rizzo e l’associazione Libera Piazza Genova che ha guidato per mesi le proteste contro il green pass dando voce a buona parte dell’area no-vax. “Sono assolutamente grato per l’apporto che hanno dato tutte queste formazioni, non farò differenze e continuerò a essere il loro riferimento in consiglio comunale in maniera assolutamente imparziale”, promette Crucioli. Ma cosa unisce realtà così eterogenee, oltre all’avversità per il governo Draghi? “Una visione spesso banalizzata come sovranista, che significa recupero dell’autonomia e imparzialità in tutti i campi, dalla politica estera all’economia”.

Oltre a Mattia Crucioli, superando la soglia di sbarramento del 3% sono stati eletti anche sette dei nove candidati presidenti di Municipio nei rispettivi consigli. L’opposizione, promette l’avvocato genovese, sarà “completamente diversa da quella di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che purtroppo stanno dimostrando di avere una visione molto simile a quella del centrodestra. Ci saranno sicuramente casi di sinergia, ma non ho nulla da spartire con loro“.

Con un’ambizione ulteriore, da ex grillino che se n’è andato sbattendo la porta: “Credo che il nostro progetto politico sia in grado di sostituire il Movimento 5 Stelle. Hanno visto ridursi tantissimo il loro elettorato perché la gente non ne può più. Non ho un giudizio negativo verso gli esponenti locali, ma a livello nazionale hanno tradito il proprio mandato elettorale. Le idee originarie erano buone, però c’erano anche ingenuità ed errori che hanno portato alla deriva cui abbiamo assistito. Io voglio essere molto più attento e rigoroso, meno populista nel senso deteriore, guardare più alla sostanza e alla democrazia interna”.

Il sogno per il futuro di Uniti per la Costituzione a Genova? “Vorrei cercare di dare al nostro movimento una sede fisica che possa aiutare a mantenere le relazioni politiche e sociali che abbiamo costruito. Una sede da usare per dibattiti, feste, eventi culturali, ma anche un’infrastruttura aperta a chiunque abbia bisogno di riunirsi e confrontarsi, con uno spazio esterno come un giardino per attività sociali e ricreative. Qualcosa come la sala Cap”.