Crociere, le compagnie ripartono da Genova: “Nel 2023 in Italia 12 milioni di passeggeri”

Genova. Dodici milioni di passeggeri movimentati in Italia nel 2022, gli stessi numeri (record) che si registravano prima del Covid: è l’obiettivo per il 2023 fissato dalle compagnie crocieristiche che hanno scelto Genova per lanciare il Clia European Summit, prima conferenza europea della crocieristica organizzata dall’associazione col supporto di Regione, Comune, Autorità portuale e Camera di commercio.

“La partenza c’è stata, i numeri sono incoraggianti, c’è entusiasmo da parte delle compagnie e dei nostri ospiti – spiega Francesco Galietti, direttore di Clia Italia -. Genova è la città che abbiamo nel cuore, in cui c’è stata la ripresa delle navi da crociera anche durante il Covid. È stato il luogo in cui abbiamo sperimentato innovativi protocolli per la sicurezza durante la fase più acuta della pandemia”.

L’appuntamento sarà a Genova dal 14 al 16 giugno. “Ci saranno oltre 300 rappresentanti il gotha del crocierismo europeo e mondiale, oltre a membri del governo italiano e di altri Paesi e delle istituzioni nazionali e locali – prosegue Galietti .- Questo primo summit europeo è un’occasione di confronto per definire approcci e soluzioni concrete alle sfide che abbiamo e avremo di fronte: transizione ecologica, turismo sostenibile, rapporti e sinergie con le comunità locali, nonché lo sviluppo di posti di lavoro e nuove rotte. Siamo felici si svolga in Italia, il primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri”.

“Nell’estate del 2020 da Genova è salpata la prima crociera del post lockdown – ha raccontato Marco Bucci, sindaco di Genova – un evento simbolico per tutto il Paese, in grado di restituire speranza in un momento difficile. Questo summit rappresenta qualcosa di simile, perché riconosce alla città l’importanza strategica nel settore della crocieristica italiana ed europea. Nel pre-pandemia eravamo tra i porti leader del Mediterraneo e sono certo che torneremo ad esserlo. L’amministrazione è pronta a fare la sua parte per favorire la piena ripresa del settore. Genova recupererà i livelli del 2019 nel 2023, ma anche di andare oltre visto che i dati di quest’anno sono già molto incoraggianti”.

“La Liguria è la prima regione italiana per numero di crocieristi, anche grazie all’impegno delle istituzioni e al lavoro delle compagnie che qui hanno base – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. Questo appuntamento ci permette di consolidare le strategie e di essere pronti a cogliere le opportunità del post-pandemia. Dopo mesi di sofferenza il settore turistico è pronto a ripartire con numeri da record. In questi anni abbiamo lavorato per far diventare la nostra Regione una grande piattaforma crocieristica, con i suoi scali non più legati solo al traffico merci ma anche al turismo. Ora ci prepariamo a raccogliere i frutti”.

“Il nostro territorio – conclude Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova – è pronto ad accogliere i crocieristi in città, nei borghi e nell’entroterra, che si stanno aprendo sempre più a questo tipo di turismo, costruendo itinerari e proponendo sempre nuove esperienze turistiche, culturali ed enogastronomiche. Le nostre imprese dell’horeca, poi, aspettano con grande attenzione questo importante appuntamento per poter cogliere le opportunità d’affari offerte dal mercato crocieristico e portare anche a bordo delle grandi navi i sapori e i profumi della nostra Liguria”.