Criticità nei pronto soccorso genovesi? Toti: “Sciacallaggio da campagna elettorale, poi qualche disguido ci sta e ci scusiamo”

Genova. “Francamente non c’è una particolare criticità nei nostri pronto soccorso. Poi in campagna elettorale qualcuno tende a puntare il dito dove gli conviene e qualche sciacalletto scende dalle campagne“. Così il governatore Giovanni Toti, a margine di un evento sul Pnrr Sanità al San Martino, ha risposto sulle criticità registrate negli scorsi giorni. Genova24 ha raccolto la testimonianza relativa a un’ottantenne da tre giorni in attesa su una barella al Galliera.

“Normalmente i nostri pronto soccorso curano centinaia di persone al giorno. In questo momento la pressione sui nostri pronto soccorso è quella che era prima del Covid, un po’ ridotta – ha proseguito Toti -. Quando ragioniamo di numeri importanti, molte centinaia al giorno, ci sta che qualche disguido ci sia e ce ne scusiamo, come ci saranno certamente interventi di eccellenza che salvano vite e nella maggior parte dei casi ci saranno interventi appropriati”.

“Se uno punta i riflettori su quello che non va ha una percezione talvolta sbagliata come la avrebbe se li puntasse solo sulle eccellenze. Bisogna ragionare di numeri, di interventi, di tempi medi d’attesa. È tutto trasparente, abbiamo monitor che garantiscono a tutti quelli che vogliono di sapere quali sono i tempi di attesa. Abbiamo molto da lavorare ma guardare sempre il dito e non la luna porta a una percezione nelle migliore delle ipotesi errata, nella peggiore maliziosamente errata”, ha proseguito Toti.

Anche il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi minimizza: “La situazione dei pronto soccorso è quella di un lungo ponte, non ci sono segnali di sistema di particolari criticità, in generale il sistema ha assolutamente tenuto”.

Confermato il piano per portare i pazienti Covid dal Villa Scassi al Galliera: Esiste un piano che abbiamo partorito un paio di mesi fa e condiviso con le direzioni, quello di uno shift dei pazienti non Covid sugli altri pronto soccorso. Abbiamo superato la soglia che ha determinato l’inizio di questo piano nei giorni scorsi. Oggi in modo coerente col piano stiamo cercando di potenziare la risposta Covid al San Martino e Galliera per permettere al Villa Scassi di dare una risposta più votata alla patologia non Covid”, ha concluso Ansaldi.