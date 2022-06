Covid, da oggi mascherine al chiuso non più obbligatorie così come i vaccini per over 50

Italia. Le misure anti Covid diventano sempre meno stringenti: da oggi 15 giugno addio alla mascherina nei luoghi chiusi e all’obbligo vaccinale, salvo per il personale sanitario.

Nel dettaglio, seppur rimane la raccomandazione (soprattutto in situazioni di assembramento), non sarà più necessario indossare il dispositivo di sicurezza in cinema, teatri e eventi sportivi al chiuso. Resta invece ancora da sciogliere il nodo dei trasporti pubblici: l’intenzione pare essere quella di prorogare l’obbligo fino al 30 settembre su autobus, metro, treni, aerei, navi eccetera.

Per quanto riguarda la scuola, oggi la decisione del consiglio dei ministri. Come annunciato dal sottosegretario Andrea Costa, si dovrebbe andare verso l’eliminazione della mascherina durante gli esami di Stato.

Nell’ambito del lavoro privato, invece, nulla dovrebbe variare, almeno fino al 30 giugno quando è previsto un incontro al ministero del Lavoro. Se, infatti, nell’amministrazione pubblica è arrivata la raccomandazione attraverso una circolare del ministro Renato Brunetta, lo stesso non può accadere per il privato dove tutto si basa sui protocolli. Al momento, quindi, resta l’obbligo di mascherina nelle situazioni a rischio, ovvero quando i colleghi lavorano a stretto contatto.

Ma non solo mascherine, il 15 giugno è una data clou anche per i non vaccinati: oggi infatti scade l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per over 50, personale scolastico e delle forze dell’ordine, ma non per il personale sanitario per cui resta in vigore al 31 dicembre 2022.