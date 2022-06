Genova. Sono stati i bambini del BiciBuSauro, lo speciale scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro, a inaugurare questa mattina il primo tratto della nuova pista ciclabile strutturata in corso Italia. I piccoli studenti, accompagnati dai genitori, sono stati i primi in assoluto a usufruire del percorso completamente separato dal traffico che inizia in corso Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Rimassa.

Presente all’evento anche l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora che ha spiegato le prossime tappe: “Quella di oggi è una pre-apertura per i bambini, ma da domani alle 10.00 il primo lotto della nuova ciclabile sarà percorribile da tutti fino a punta Vagno. Nei prossimi giorni apriremo anche il tratto tra via Giordano Bruno e Boccadasse. L’intera pista sarà completamente aperta entro il 10 luglio“.

Un cronoprogramma che sconta qualche ritardo rispetto alle promesse del Comune, che aveva garantito la fine dei lavori entro l’avvio della stagione estiva. A pesare in maniera decisiva, secondo quanto aveva riferito Campora, è stata la difficoltà di approvvigionamento dei materiali, soprattutto il granito per le nuove panchine-fioriere (quelle originarie, rimosse per fare spazio alla pista ciclabile, sono state recuperate solo in parte).

Mentre gli operai apportano gli ultimi ritocchi in vista dell’apertura totale, è già ben visibile la nuova configurazione: le pensiline delle fermate Amt sono state ricollocate sulle “isole” tra la ciclabile e la strada. Dove c’era la corsia gialla riservata ai velocipedi verranno ricavati parcheggi per moto e bici, mentre i posti auto dovrebbero essere riservati a disabili e carico/scarico merci. L’assetto definitivo però è ancora al vaglio degli uffici della mobilità.

Fino al termine del cantiere, comunque, rimangono gratuiti i parcheggi nella carreggiata a monte con sospensione temporaneadella sosta a pagamento secondo il regime “Blu Area”. Una misura legata ai temporanei disagi causati dai lavori e mirata a facilitare gli utenti che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si recano sulla promenade genovese per accedere agli stabilimenti balneari della zona.

