Corriere della droga bloccato in porto: in auto aveva 41 kg di hashish nascosti nelle portiere

Genova. Durante i controlli predisposti nell’ambito del monitoraggio dei flussi di persone e mezzi in transito nel porto di Genova, i finanzieri del II gruppo della guardia di finanza di Genova sono riusciti a impedire il tentativo di introduzione nel territorio dello Stato di un ingente quantitativo di hashish, trasportato in macchina da un soggetto marocchino residente in Francia.

L’autovettura, proveniente da Tangeri via Barcellona, è stata individuata attraverso una mirata attività di analisi rischi e intelligence effettuata a monte sulle tratte di collegamento tra il porto del capoluogo genovese e i Paesi del Nord-Africa, rotte storicamente sensibili in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

I militari hanno eseguito l’ispezione avvalendosi del prezioso ausilio di un’unità cinofila antidroga e, al termine delle operazioni di smontaggio dell’autovettura, hanno scoperto 348 panetti di hashish per un peso complessivo di 41,08 chilogrammi, confezionati ad arte e abilmente occultati all’interno delle paratie laterali del veicolo.

La droga rinvenuta nel corso delle attività, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali responsabili del traffico proventi illeciti stimati in oltre 300.000 euro.

L’operazione si è conclusa con l’arresto del narcotrafficante per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e con il sequestro dei panetti di hashish rinvenuti nonché dell’autovettura utilizzata per l’illecito trasporto.

Il contrasto ai traffici illeciti via mare tra cui rientra a pieno titolo il traffico di sostanze stupefacenti, consente alla Guardia di Finanza di intercettare e reprimere ogni forma di inquinamento dell’economia legale per salvaguardare gli operatori economici ed i