Corpo senza vita di una donna trovato nel torrente: forse uccisa a colpi d’arma da fuoco

Sarzana. Il corpo senza vita di una donna, straniera e dalla età di 35 anni, è stato trovato questa notte vicino al greto del torrente Parmigliola, località del Comune di Sarzana.

Secondo le prime informazioni, il cadavere è stato trovato seminudo riverso in una pozza di sangue e con molte tracce ematiche nei dintorni. Non sarebbe quindi escluso che la donna sia stata uccisa con uno o più colpi d’arma da fuoco durante un’aggressione o una lite.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di La Spezia e l’Arma di Sarzana. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per omicidio. Dopo i primi rilievi la vittima sarebbe stata identificata come una donna di nazionalità albanese, classe 1987, residente tra La Spezia e Massa Carrara. Secondo alcune prime ricostruzioni, in attesa di una conferma, potrebbe trattarsi di una prostituta rimasta vittima di una violenta aggressione o di un regolamento di conti.