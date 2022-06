Contupesto, flashmob alla scuola Contubernio dedicato al pesto genovese

Genova. L’Istituto Scolastico “Contubernio D’Albertis” ha aderito alle iniziative della Regione Liguria per sostenere all’nesco la candidatura del “pesto genovese al mortaio” come patrimonio dell’umanità.

L’evento “Contupesto” è stato inserito nel piano dell’offerta formativa della scuola per far conoscere ai bambini il pesto genovese, i prodotti, i sapori e le tradizioni della Liguria.

Dopo due anni di temporanea sospensione per i noti motivi pandemici, sul piazzale principale della scuola, in Via Amarena si è tenuto questa mattina un flash mob, un video e filmati con i 900 bambini della Scuola Contubernio tutti vestiti in verde e bianco, con mortai, pestelli, grembiuli e berretti da cuoco. Sui banchi di scuola, portati per l’occasione all’aperto, in bella evidenza, basilico, parmigiano reggiano, pecorino sardo, pinoli, olio extravergine di oliva, aglio, sale.

Al termine di Contupesto è seguito un Social Flash Mob – con foto e video – che vede uniti, in questa iniziativa, tutte le fasce di età, dai bambini di un anno o poco più dell’Asilo Nido e, a crescere, della Sezione Primavera e della Scuola Materna, via via, continuando a crescere sino alle Scuole Elementari e Medie per arrivare alle Nonnine ultra novantenni dell’Istituto, risiedenti nella Casa di Riposo.

Hanno contribuito alla realizzazione degli eventi tutto il Personale della Scuola e dell’Istituto “Contubernio” che ringraziamo per la piena collaborazione, nonché le “nostre” mamme e nonne che, di prima mattina, spalmeranno pesto a volontà su crostini e pane.