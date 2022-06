Controesodo in autostrada, code sul nodo di Genova: 8 km in A10 e disagi in A12

Genova. Come ampiamente previsto, sul nodo autostradale genovese si stanno verificando code e disagi per il controesodo che chiude questo lungo ponte del 2 Giugno e che anticipa in qualche modo le dinamiche estive della viabilità.

I maggiori disagi si stanno verificando in A10 dove si contano almeno 8 chilometri tra code e rallentamenti tra Celle Ligure e l’allacciamento con l’A26 in direzione di Genova e Gravellona.

Situazione simile sull’altra riviera con disagi e traffico intenso in A12 tra Genova Nervi e il bivio con l’A7 in direzione ovviamente di Milano.