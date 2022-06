Concorsi pilotati a Giurisprudenza, il giudice ha deciso: arresti domiciliari per Lara Trucco e Paolo Costanzo

Genova – A un mese e mezzo dalle perquisizioni che hanno svelato la maxi inchiesta sui presunti concorsi pilotati a Giurisprudenza il gip Claudio Siclari ha deciso di accogliere quasi integralmente le richieste della procura di Genova e ha disposto gli arresti domiciliari per Lara Trucco e Domenico Costanzo, docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova.

Trucco e Costanzo sono accusati a vario titolo di turbativa d’asta e falso nell’ambito di un’inchiesta su una serie di concorsi sospetti all’Ateneo del capoluogo ligure.

Accolte ma solo in parte le richieste di misure interdittive per gli altri docenti, che per il periodo di 8 mesi non potranno essere commissari nei concorsi, ma continuare a insegnare e quindi a sostenere gli esami. I docenti nei confronti dei quali è stato disposto il provvedimento sono Vincenzo Sciarabba, Patrizia Vipiana e Patrizia Magarò. Nessuna misura interdittiva invece per Daniele Granara e Riccardo Ferrante: in questo caso il gip ha respinto la richiesta del pm. Secondo quanto appreso determinanti sarebbero stati i chiarimenti forniti da Ferrante nel corso dell’interrogatorio sulle procedure adottate nel caso del concorso vito dall’avvocato Granara.

Il giudice ha anche disposto la sospensione per sei mesi dall’incarico di garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana Camilla Bianchi indagata per il reato di turbata libertà degli incanti.

L’indagine è nata dopo che il Tar a novembre 2020 aveva annullato su ricorso di una candidata esclusa un concorso da ricercatore in diritto tributario che era stato vinto dal figlio dei uno dei docenti oggi indagati. Poco dopo era arrivato in Procura l’esposto di un candidato al posto di docente di seconda fascia.

Secondo gli investigatori i bandi erano disegnati a misura del candidato predestinato a vincere l’assegno di ricerca o la cattedra, modulando i requisiti sul curriculum di colui che sarebbe poi risultato il vincitore e definendo il progetto di ricerca a partire dagli studi del prescelto. In alcuni dei concorsi contestati sono stati esclusi dall’ammissione ai colloqui candidati che pur ne avevano i requisiti. In qualche occasione gli indagati avrebbero violato regolamenti d’Ateneo e segreto d’ufficio per scoprire in anticipo i nomi e i cv dei partecipanti ai bandi prima della riunione della commissione e addirittura simulato, con un accesso abusivo al sistema informatico dell’Università, i criteri di attribuzione dei punteggi modificando i punteggi per i titoli preferenziali in modo che il candidato prescelto per forza ottenesse quello più alto.