Comunali, ultime ore per la campagna elettorale: a Genova arrivano Letta e Salvini

Genova. Ancora due giorni per convincere gli indecisi, poi scatterà il silenzio. Entra nel novantesimo minuto la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Genova e in città tornano i big della politica nazionale a supporto dei loro candidati.

L‘appuntamento clou di oggi, giovedì 9 giugno, è alle 18.00 in largo XII Ottobre (curiosamente lo stesso luogo scelto per tradizione scaramantica dal centrodestra) con Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando a sostegno di Ariel Dello Strologo. Al comizio di chiusura della campagna ci saranno anche la segretaria regionale Valentina Ghio e quello provinciale Simone D’Angelo (che è anche candidato consigliere comunale), il segretario del Psi Enzo Maraio e il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera Federico Fornaro.

Nello stesso luogo e alla stessa ora domani, venerdì 10 giugno, si terrà l’evento di chiusura della campagna del sindaco uscente Marco Bucci. Ospite d’onore il segretario della Lega Matteo Salvini, che aveva promesso di essere a Genova nell’ultimo giorno utile. Previsti naturalmente il presidente ligure Giovanni Toti e i vertici locali dei partiti della coalizione.

Domani in realtà anche Dello Strologo chiuderà la campagna elettorale con un evento pubblico, pur senza leader nazionali. L’appuntamento è alle 19.00 in piazza Matteotti per trovarsi “insieme a ballare” con dj-set. Peraltro il candidato progressista si è già scatenato a ritmo di musica suscitando reazioni diverse tra i genovesi.

Non solo: alle 18.00 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, dirigente nazionale di Noi con l’Italia, sarà all’hotel Melià in Carignano per la conclusione della campagna elettorale insieme al coordinatore Ubaldo Borchi e a diversi candidati. Alle 19.00 a Palazzo Ducale si terrà una conferenza stampa con Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, deputate di Italia Viva, sempre a sostegno di Bucci.