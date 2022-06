Comunali, Sinistra Italiana: “Abbiamo fatto un patto concreto con la città e lo manterremo a ogni costo”

Genova. “Abbiamo fatto un patto concreto con la città e lo manterremo a qualsiasi costo!”. A poche ore dal voto del 12 giugno per le comunali di Genova l’intervento di Andrea Foti, coordinatore di Sinistra italiana Genova.

“Ed eccoci giunti in prossimità del traguardo di questa splendida avventura che è stata la Campagna Elettorale di Sinistra Italiana all’interno della Coalizione Progressista.

Perché abbiamo deciso di far parte della Coalizione lo abbiamo già ampiamente spiegato, ed oggi più che mai siamo convinti di aver fatto la scelta giusta: una Coalizione ampia e variegata all’interno della quale c’e’ sempre stato un confronto leale anche nelle diverse posizioni. Abbiamo avuto la capacità di fare sintesi remando tutti nella stessa direzione.

Anche la scelta di presentarci, per la prima volta, col nostro simbolo l’abbiamo spiegata nei dettagli e, anche in questo caso, siamo stra convinti di aver fatto la scelta giusta poiché ritenevamo e riteniamo fondamentale che dentro la Coalizione ci sia una forza politica di Sinistra che porti avanti in maniera radicale i valori, gli ideali e le proposte peculiari della nostra area politica.

Infine il Candidato: Ariel Dello Strologo rappresenta per noi la persona migliore per dare gambe e voce alle nostre proposte innovative per la città; una persona che, se eletto Sindaco, sarà perfettamente in grado non solo di governare con successo, ma anche di dare una marcia in più a questa citta; da ogni punto di vista: sociale, economico, di sviluppo e lotta alle disuguaglianze.

Abbiamo costruito il nostro Programma Elettorale partendo dal confronto coi cittadini, municipio per municipio, ascoltando i loro problemi, i loro disagi e soprattutto le loro proposte; troppo spesso negli ultimi 5 anni di Amministrazione di destra, il parere dei cittadini è stato ignorato quando non apertamente contrastato. Proprio per questo motivo noi siamo partiti da loro e dalle loro idee, perché i genovesi siano finalmente parte attiva e veri protagonisti della rinascita di questa città.

Un Programma Elettorale che descrive in modo netto la nostra visione di città, diametralmente opposta a quella dell’attuale Amministrazione, ove Genova e’ considerata un sobborgo militarizzato votato al business ed al cemento; una città gloriosa, regina dei mari, centro multiculturale, patria dei commerci e del sistema bancario al servizio dei cittadini, ridotta ad una delegazione delle grandi città del nord!

No, questa non è la nostra Genova, non è la Genova che vogliamo e c he vorrebbero i nostri padri e i nostri nonni, che hanno lottato e lavorato vite intere per renderla Superba; non meritiamo tutto questo e state certi che lotteremo con tutte le nostre forze per contrastare questa deriva. La nostra visione prevede una città aperta, accogliente che persegua il giusto equilibrio tra lavoro, ambiente e sicurezza dei cittadini.

Una città dove nessuno venga lasciato indietro, dove gli ultimi non vengano privati della loro dignità, dove i senza tetto non vengano multati e perseguiti, per la sola “colpa” di non disporre delle risorse necessarie a garantire il proprio sostentamento.

Una città che si doti finalmente di un Assessore ai Servizi Sociali che si prenda cura dei cittadini in difficoltà, che costruisca e persegua una seria politica di welfare; non ne possiamo più di ascoltare storie di ordinaria disperazione senza che l’istituzione comunale dia mai risposte concrete. Un Sindaco deve avere come prima ed unica mission il benessere dei propri concittadini, tutti i concittadini, non solo quelli di fascia sociale alta e residenti nei quartieri bene.

Vogliamo un Sindaco che si sporchi le mani nei desolati territori delle periferie, completamente dimenticate ed abbandonate a se stesse; che pensi alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro; un Sindaco che colga l’importanza del tessuto economico e sociale rappresentato dai negozi e dal piccolo commercio di vicinato, veri presidii contro degrado, criminalità e malaffare; altro che centri commerciali.

Vogliamo un Sindaco che sappia utilizzare i fondi del Pnrr non solo per opere faraoniche, spesso inutili, dannose e dal tremendo impatto sociale e ambientale, ma bensì per ricostruire, ristrutturare, migliorare ciò che già esiste ed è stato dimenticato.

Vogliamo infine un Sindaco che non decida in proprio e contro il parere del territorio di spostare depositi chimici pericolosi da un quartiere ad un altro, ma che trovi soluzioni serie e sostenibili ai problemi della città. In due parole: non vogliamo Bucci ma vogliamo Ariel.

Abbiamo messo in campo tutta la nostra passione politica, la nostra determinazione, schierando in prima linea le nostre risorse migliori: uomini e donne, tante donne, che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini per raccontar loro la nostra visione di città

Per rendere possibile questa svolta per vivere finalmente in una città a misura di cittadino il 12 giugno non resta che votare per Ariel Dello Strologo e soprattutto mettere una X sul simbolo di Sinistra Italiana e accordare la propria preferenza ad un uomo ed una donna; solo così sarete sicuri di dare il proprio voto all’unica vera forza politica di Sinistra della Coalizione che, una volta entrata in Aula Rossa, statene certi, non derogherà di un millimetro dai propri principi, dai propri valori e soprattutto dai propri impegni elettorali. Abbiamo fatto un patto concreto con la città e lo manterremo a qualsiasi costo!”.

RIACCENDIAMO LA SUPERBA

Andrea Foti