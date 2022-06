Comunali, seggi “distanti”: bus navette del Comune per andare a votare e a Erzelli arrivano i “rangers”

COMUNALI. GENOVA: SEGGIO SPOSTATO A VALLE, QUARTIERE ORGANIZZA NAVETTA

INIZIATIVA A SESTRI PONENTE. COMUNE ORGANIZZA BUS IN 5 ALTRE ZONE

Genova. Seggio spostato dalla cima ai piedi della collina? Niente paura, ci pensa il pullmino dei ranger a portare i “vecchietti” a votare. E’ l’iniziativa organizzata dall’associazione Mosaico, legata alla parrocchia di San Nicola da Tolentino a Genova. La storia è raccontata dall’Agenzia Dire.

Il Comune, senza grande pubblicizzazione, ha spostato lo storico seggio quasi in cima alla collina di Erzelli, nell’asilo Sant’Elia, alla scuola media Gramsci, un chilometro più a valle.

Distanza che aveva portato diversi anziani residenti vicino al Parco scientifico a preannunciare la rinuncia al voto, anche perché alla domenica non c’è l’autobus integrativo e quello ordinario ha una frequenza non proprio invitante per uscire e votare.

Così, a metterci una toppa, ci ha pensato il quartiere e l’associazione che ha proprio lo scopo di facilitare la vita degli abitanti. Domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18, un pullmino farà la spola tra la piazzetta del Boschetto e la nuova sede del seggio.

Se per il Medio Ponente servirà la buona volontà, in altre zone della città è lo stesso Comune a garantire il trasporto gratuito per i seggi più scomodi. L’amministrazione, infatti, ha predisposto un servizio di navetta per cinque seggi:

A Ponente, per il seggio allestito alla Scuola elementare di Fabbriche, in funzione dalle 8 alle 13 e dalle 14 e alle 19 con partenza dall’ingresso della scuola a Fiorino, e per il seggio dell’elementare Pratoline, con bus sempre dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, con partenza dalla scuola di San Carlo di Cese.

Stessi orari nel Centro Ovest, per il seggio alla scuola elementare Taviani, con partenza dal cancello in corso Martinetti.

In Bassa Val Bisagno, navetta per la scuola elementare Fontanarossa con partenza dal parcheggio in via Pinetti.

Nel Medio Levante, infine, navetta per la media Pascoli, in via Nizza, con partenza da piazza Palermo.