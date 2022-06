Comunali, Sanguineti (Genova Domani): “Percorsi running e bici per attrarre turismo slow”

Genova. “Percorsi running e bici alla scoperta del nostro magnifico entroterra partendo dalla costa, con panorami mozzafiato, a due passi dalla città: Genova ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo outdoor, in particolare slow e ambientalmente sostenibile”. Lo dichiara Federica Sanguineti, candidata in consiglio comunale con la lista Genova Domani per Bucci sindaco alle prossime amministrative.

“Partiamo da basi concrete: grazie all’amministrazione del sindaco Bucci Genova ha avviato una seria programmazione per il recupero delle ‘strade bianche’, dei collegamenti con le vallate e, grazie ai fondi intercettati attraverso il Pnrr, sono in programma importanti interventi sulle antiche fortificazioni, autentici gioielli di storia in contesti paesaggistici di pregio”.

“I forti potranno diventare una meta per tantissimi appassionati, non solo sportivi esperti ma anche famiglie, ragazzi e pensiamo anche, portando esperienze già avviate sul territorio regionale come sul Parco di Portofino, per persone con disabilità, nell’ottica di una sempre maggiore accessibilità a quello che è il nostro patrimonio storico e paesaggistico”, conclude Sanguineti.