Comunali, Salvini: “Flop della Lega? Abbiamo vinto, ma stare al governo col Pd è impegnativo…”

Genova. “Non è andata bene? Abbiamo vinto. Facciamo parte di una squadra, la Lega ha vinto. Come Lega vogliamo prendere di più la prossima volta? Sicuramente sì. Ad oggi i numeri in termini assoluti ci dicono che la Lega ha 21 nuovi sindaci che stanno lavorando e fanno la differenza”.

Matteo Salvini, a Genova per incontrare il sindaco rieletto Marco Bucci all’indomani dello spoglio delle comunali, non vuole definirla una sconfitta, anche se il Carroccio nel capoluogo ligure ha dimezzato i propri consensi in cinque anni, passando dal 12,96% al 6,8%. “Sicuramente è meglio prendere il 15% del 7%. Ma la mia competizione è con la sinistra, non ho competizioni interne”, ribadisce Salvini. Per il segretario le motivazioni sono da ricercare nell’elevato tasso di astensione, ma anche nella politica nazionale: “Essere al governo è una responsabilità, però stare al governo col Pd è impegnativo“, chiosa.

“Sicuramente il non voto, perché anche a Genova la metà dei cittadini ha scelto di non scegliere, deve far riflettere tutti – prosegue Salvini -.

L’emergenza economica che riguarda milioni di famiglie italiane e che il governo non è ancora riuscito ad affrontare pienamente fa sì che la metà della gente non vada a votare. Questo mi fa imbestialire: la pace fiscale dopo 2 anni di pandemia e con una guerra in corso è un dovere. E mi domando perché il governo non abbia ancora affrontato e risolto questo problema che riguarda 16 milioni di italiani e 140 milioni di cartelle esattoriali”.

All’incontro con Bucci e Salvini a Palazzo Tursi hanno partecipato anche il segretario ligure Edoardo Rixi, il riconfermato presidente del Centro Est Andrea Carratù e un nutrito gruppo di candidati nelle liste della Lega (eletti e non). Ufficialmente non si è parlato di posti in giunta (e ieri Rixi ha dichiarato che non avanzerà pretese), ma è chiaro che i nuovi equilibri emersi dalle urne non potranno lasciare immutate le geometrie che assegnavano al Carroccio tre assessori in base ai risultati del 2017.

In ogni caso Salvini esprime parole di grande soddisfazione: “Sono venuto a Genova perché è la città di cui vado più orgoglioso. Per le traversie, la sofferenza, i disastri, perché qua il covid si è aggiunto al ponte. Mille e una difficoltà per cui ci tenevo prima di tornare a Roma e essere in aula oggi a ringraziare Marco Bucci e Edoardo Rixi, e tutta la comunità genovese. Il voto di ieri è un plebiscito, però Genova ha sofferto più di tutte le città italiane e quindi ha avuto un’amministrazione che non si è mai arresa e che col supporto della Lega al governo e della Regione ha riportato questa città a quello che merita di essere”.