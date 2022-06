Comunali, Rixi: “La vittoria di Bucci sigilla il centrodestra unito”. Anche Salvini esulta

Genova. “Il successo di Marco Bucci sigilla il buon governo a Genova di Marco Bucci e del centrodestra unito. I genovesi hanno premiato la politica del fare e del fare bene”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

“La riconferma al primo turno in una città storicamente di sinistra la dice lunga sul buon operato di una coalizione che, con migliaia di votazioni in Sala Rossa, non è mai andata sotto. Un carro robusto che prosegue il cammino per una città sempre migliore”, ha aggiunto Rixi.

Al momento, con un centinaio di sezioni scrutinate su 656, la Lega si ferma al 7% dei consensi e secondo le proiezioni non arriverà all’8%. Una netta contrazione rispetto al 2017 quando il Carroccio prese il 12,96%.

Nel frattempo anche Matteo Salvini esulta: “Avere la certezza di Palermo e Genova vinte dal centrodestra con il contributo determinante della Lega ci fa dire che nell’equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, almeno a questo primo turno, la bilancia propende per il centrodestra”, ha aggiunto.