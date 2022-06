Comunali, l’affluenza si conferma in calo: alle 19.00 a Genova è del 32%

Genova. Si conferma in calo l’affluenza per le elezioni amministrative a Genova secondo la rilevazione delle 19.00. Quando mancavano quattro ore alla chiusura dei seggi aveva votato il 32,09% degli aventi diritto. Nel 2017 alla stessa ora si era presentato alle urne il 35,09% degli elettori. Inferiore il dato relativo ai referendum sulla giustizia, 27,9% pur con differenze tra i vari quesiti.

Il municipio con l’affluenza più alta è il Levante (33,98%), quello col tasso più basso è la Bassa Valbisagno (29,39%).

Il dato di Genova è comunque più basso rispetto alla media nazionale: per le amministrative alle 19.00 era andato a votare quasi il 40% degli aventi diritto (nella scorsa tornata il 43,68%). Per quanto riguarda il referendum, invece, a quattro ore dalla chiusura si era recato alle urne solo il 14,2% degli italiani (sempre con differenze tra i cinque quesiti): il quorum resta molto lontano.

A Chiavari affluenza più alta rispetto al capoluogo: 34,7% (contro il 40,62% delle precedenti elezioni). Il dato più basso si registra a Pieve Ligure (29,45% rispetto al 37,52% delle ultime comunali), il più alto a Rovegno (57,89% rispetto al 59,62%).

Per quanto riguarda la Liguria nel complesso, l’affluenza al referendum è migliore della media nazionale (15,05%) mentre quella per le amministrative si attesta al 37,9%.

Il prossimo dato sull’affluenza sarà rilevato alle ore 23.00. Per votare c’è tempo fino alle 23.00. Tutte le informazioni utili per il voto si possono trovare direttamente in questa guida che abbiamo preparato per voi.