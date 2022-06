Comunali, il sottosegretario alla Giustizia Sisto: “I genovesi domenica premieranno il lavoro fatto da Bucci”

Genova. “Rivendico, nell’operato di questo esecutivo, alcuni importanti interventi come la cancellazione delle porte girevoli fra politica e magistratura e il nuovo peso assunto dagli avvocati nella valutazione dei magistrati, in seno ai consigli giudiziari. Stiamo cercando di rimettere al centro del dibattito parlamentare il tema del diritto di difesa”. Lo ha detto a Genova, parlando di fronte agli avvocati genovesi nel Centro culturale dell’Ordine Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, sottosegretario alla giustizia.

Sisto, affiancato dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova Gianluigi Cocchi, ha affrontato questioni più specifiche come quella della formazione e dell’equo compenso: “L’equo compenso per i legali – ribadisce il sottosegretario – è un nodo fondamentale, così come l’accesso alle scuole di specializzazione e il loro costo, assolutamente da calmierare”.

Il sottosegretario alla Giustizia era oggi a Genova per una serie di incontri con politici, avvocati e magistrati. “Mi aspetto che domenica, alle elezioni per il sindaco di Genova, i cittadini premino il lavoro svolto in questi anni da Marco Bucci e non credo ci saranno fibrillazioni nella coalizione di centrodestra”.

Forza Italia resta un partito di centro nel centrodestra, fermo restando che il dialogo è aperto con chiunque si riconosca nel nostro universo valoriale” ha chiarito parlando di alleanze in vista delle politiche del 2023.

ve.