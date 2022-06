Comunali, il Pd cresce ancora ed è il primo partito: “Ora tornare a rappresentare la Genova rassegnata”

Genova. Dal 19,8% al 21% (mentre scriviamo) il Partito Democratico genovese, tante volte accusato di essere il colpevole del disamore degli elettori per il centrosinistra, si conferma, in realtà, come primo partito in assoluto a livello cittadino con una crescita di un punto percentuale rispetto alle elezioni amministrative di cinque anni fa (ma una diminuzione dei voti totali in termini assoluti di alcune centinaia).

Un partito che non vuole arrestare il proprio percorso di rinnovamento, spiega Simone D’Angelo, segretario provinciale: “Abbiamo iniziato a percorrere una strada per riposizionare noi stessi, come Pd, un anno fa, su una rinnovata agenda politica per Genova che mettesse veramente al centro la lotta alle disuguaglianze – spiega D’Angelo che, mentre scriviamo, è l’esponente del Pd che ha raccolto il maggior numero di voti ed entrerà quindi in consiglio comunale – il Pd ha scelto di provare a ritrovare se stesso”.

Ci è riuscito? O il risultato della coalizione dice altro? “I risultati dalle urne dicono due cose, la prima riguarda la grande generosità di Ariel Dello Strologo, l’altra la centralità del Pd, credo che il nostro ritorno nelle strade e nelle case e l’aver investito su una campagna capillare sia servito proprio a ricucire le distanze”.

“Ma c’è un altro dato evidente ed è quello sull’affluenza – continua Simone D’Angelo – oggi abbiamo un centrodestra che vince con pochi voti in assoluto e che vede il sindaco uscente, di fatto, non rafforzare il suo consenso, da parte nostra dobbiamo fare una riflessione sul fatto di non essere riusciti a intercettare una Genova che oggi è rassegnata”.

Sul futuro dell’esperimento progressista, una coalizione che vede la sinistra più radicale, insieme ai verdi europeisti, il M5s e la galassia Pd, D’Angelo non si espone ma afferma: “In questo anno abbiamo cercato di togliere di mezzo la tattica e mettere al centro, invece, la politica – conclude Simone D’Angelo – l’errore più grande sarebbe tornare a mettere il tatticismo al centro dell’analisi, dobbiamo avere presente l’obbiettivo, e l’obbiettivo è tornare a dare speranza e rappresentanza”.