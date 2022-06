Comunali Genova, Pozzo (Genova Domani): “Nuovo modello città per gli anziani con più assistenza domiciliare e spazi più accessibili”

Genova. Creare un nuovo modello di vita per gli anziani a Genova che preveda nuovi spazi urbani, opportunità per vivere meglio, la domiciliazione assistita come antidoto al ricovero in solitudine, la residenza protetta come casa di cura e riabilitazione per chi non ce la può fare da solo in casa, l’anziano risorsa per la comunità e non peso per la famiglia o i servizi, sono le proposte per “la città degli anziani” lanciate dalla candidata al consiglio comunale per Genova Domani Paola Pozzo.

“Molte mie amiche e conoscenti, anche molto più giovani di me, si sono trovate ad affrontare da un giorno all’altro il problema di genitori improvvisamente non più in grado di badare a se stessi e hanno dovuto assumere decisioni dolorosissime perché ancora impegnate nel lavoro e con figli molto giovani, dato che anche l’età media in cui si diventa madri è molto più elevata che in passato, non potevano obiettivamente farsi carico direttamente dell’assistenza – racconta Paola Pozzo candidata di Genova Domani ed espressione del gruppo Ge9si -. Questo problema non può essere liquidato sostenendo che le persone (con implicito riferimento alle donne sempre protagoniste quasi esclusive dell’assistenza agli anziani) sono più egoiste e meno disponibili. La durata della vita lavorativa sempre più estesa, l’età in cui si diventa genitori sempre più avanzata, la dimensione sempre più ristretta dei nuclei familiari e le condizioni economiche non certo in ascesa per le nuove generazioni non sono circostanze attenuabili nel medio periodo” .

“Dobbiamo creare un nuovo modello di vita per gli anziani che non sia uno slogan – conclude la candidata – ma un obiettivo su cui lavorare da subito perché creerà nuove opportunità di lavoro per i giovani, il recupero e la riqualificazione dei quartieri a più alto indice residenziale e consentirà una migliore qualità della vita sia agli anziani che alle loro famiglie”.