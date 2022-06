Comunali Genova, Pd a raffica con i leader nazionali per Dello Strologo: giovedì torna Letta

Genova. Non aveva tutti i torti chi a Genova sosteneva che la campagna elettorale del Pd avesse le caratteristiche di un buon vecchio diesel. Non molti grandi eventi nelle passate settimane ma in quella che è l’ultima prima dell’appuntamento alle urne i leader nazionali non si risparmieranno.

L’obbiettivo è duplice: sostenere il candidato sindaco Dello Strologo, certo, ma anche confermare i pronostici che vedono il Pd profilarsi come primo partito a livello cittadino (23% secondo il sondaggio dell’istituto Piepoli per il SecoloXIX) con la possibilità di fare entrare a palazzo Tursi, persino da sconfitti, ben nove consiglieri comunali.

E così se giovedì 9 giugno, tornerà a Genova il segretario nazionale del Pd Enrico Letta (era già stato nel capoluogo ligure il 28 giugno) per un “comizio di lista” in largo XII Ottobre, la settimana inizierà lunedì alle 18e30 con un dialogo alle Ombre Rosse di vico Indoratori tra il segretario provinciale Simone D’Angelo e il capogruppo uscente a Tursi Alessandro Terrile.

Martedì 7 giugno sarà il giorno di Giorgio Gori. Il sindaco Pd di Bergamo, al suo secondo mandato, sarà protagonista di un incontro elettorale a Sestri Ponente, dove Stefano Bernini tenta di tornare presidente di municipio.

Mercoledì 8 giugno doppia presenza: Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, sarà a Sampierdarena mentre Matteo Orfini, parlamentare Dem e già presidente del partito, sarà in tour nel centro storico.

Il 9 giugno poi il comizio in largo XII Ottobre di Enrico Letta con il segretario dei socialisti Enzo Maraio e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Ancora da definire chi sarà sul palco per Articolo 1.

Sempre il 9 giugno a Genova anche Giuditta Pini, deputata Pd, femminista, prima firmataria della proposta di legge sulla vulvodinia promossa insieme a Giorgia Soleri, nota anche come fidanzata del frontman dei Maneskin.

Questa la settimana del Pd, che si inserisce in un tourbillon di appuntamenti su tutti i fronti politici. Di certo c’è l’arrivo della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, lunedì 6 giugno, al porto antico.

Negli ultimi giorni, anzi nell’ultimo giorno, di campagna elettorale si attende – lo ha promesso lui nell’ultima occasione a Genova – il ritorno di Matteo Salvini. Ma ancora orari e luoghi sono da stabilire.

Da stabilire anche quelli che saranno gli eventi di chiusura di campagna elettorale, il 10 giugno, per tutti gli schieramenti.