Comunali Genova, la soddisfazione di Rosso (FdI): “Raddoppiati in consensi rispetto al 2017”

Genova. Fratelli d’Italia se confermato il trend degli scrutini è il primo partito del centrodestra.

“Con il risultato odierno Fratelli d’Italia sembra, a scrutini ancora in corso, essere il primo partito del centrodestra a Genova confermando il trend che dall’inizio dello spoglio ha visto protagonista il partito di Giorgia Meloni come principale forza conservatrice della scena politica locale come quella nazionale” dicono all’unisono il commissario regionale Matteo Rosso, il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari e il commissario cittadino di Genova Antonio Oppicelli confermando la costante crescita di Fratelli d’Italia.

“Grazie alla leadership di Giorgia Meloni, al buon lavoro fatto in questi anni dai nostri amministratori e ad una lista composta da persone concrete e capaci che possono davvero comprendere le esigenze dei cittadini raggiungiamo un risultato davvero storico e fino a pochi anni fa inimmaginabile. Ora la sfida è portare la nostra politica del fare e bene alle prossime elezioni politiche che si terranno l’anno prossimo”.