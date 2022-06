Comunali, Dello Strologo chiama Bucci per complimentarsi per la vittoria: “Ora faccia il meglio per Genova”

Genova. E’ stato accolto da un applauso al suo arrivo al point di via Cairoli Ariél Dello Strologo, per il primo commento di quella che sembra è ormai chiaramente una sconfitta per l’aspirante candidato sindaco del campo progressista.

“Ho già sentito Bucci e gli ho fatto i complimenti per quella che probabilmente alla fine sarà una vittoria – ha detto – e gli ho augurato di fare il meglio per la nostra città per i prossimi 5 anni che troveranno in noi un’opposizione seria che farà il suo lavoro di opposizione ma che non sarà sterile e inutilmente aggressiva”.

Il compito dell’opposizione secondo l’avvocato Dello Strologo sarà piuttosto quello di “cercare di spingere il governo della città per compiere le scelte migliori per i genovesi affinché stiano meglio di adesso, visto che questo era uno dei punti principali del nostro programma elettorale”.

Rispetto all’esperienza che oggi si chiude “è stata sicuramente faticosa ma è stata soprattutto un’esperienza molto bella, che mi ha permesso di conoscere la città e i genovesi a fondo e di capire molte cose e questo sarà utile anche per il ruolo che avremo politicamente come forza di opposizione”.

Dello Strologo ha ringraziato i partiti della coalizione e ha commentato il dato dell’astensionismo: “Leggeremo con attenzione i dati – ha detto – per capire chi possano avere penalizzato di più, ma soprattuto tanta gente ritiene irrilevante scegliere il sindaco della città, alla fine siamo stati scelti per governare Bucci e io per fare l’opposizione da poco più del 40% dei cittadini, Pericu quando fu eletto prese da solo i voti di chi ha votato, in totale, a queste comunali”.