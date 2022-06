Comunali Genova, Bucci: “Sabato non potrò andare al Pride, c’è il silenzio elettorale”

Genova. “Non credo che sabato andrò al Pride. Sono veramente in ambasce e mi spiace perché questa cosa verrà strumentalizzata, ma loro stessi, quando ci hanno chiesto il patrocinio, hanno detto che è una manifestazione politica”. Lo ha detto il sindaco di Genova uscente Marco Bucci a margine di una conferenza stampa a ricordando che sabato 11 giugno è in vigore il silenzio elettorale

“Io, sabato, come tutti i candidati, non posso fare nulla di politico” ha ricordato e ha chi gli ha detto che il suo principale avversario probabilmente al Pride ci andrà Bucci ha replicato: “Ma lui viola le regole come ha fatto in tutti e tre i confronti che abbiamo fatto in queste settimane”.

Il rapporto tra il Pride, le famiglie arcobaleno e il sindaco di centro destra è sempre stato un po’ complicato. La giunta Bucci è stata la prima a decidere di non dare il patrocinio al Pride sostenendo che, trattandosi di una manifestazione politica non poteva avere il patrocinio istituzionale, ma nonostante le polemiche su questo tema e su quelli sollevati dalle famiglie arcobaleno Bucci in passato è quasi sempre andato alle manifestazioni del Pride.