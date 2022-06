Comunali Genova, Bucci e Campomenosi servono la focaccia alle Fornarine Bakery Caffè

Genova. Una mattinata particolare per i clienti del locale Le Fornarine Bakery Caffè alla Foce. Dietro al banco, a servire la focaccia ai clienti c’erano l’europarlamentare Marco Campomenosi e il Sindaco Marco Bucci, che nella prima mattinata si sono cimentati a realizzare la tradizionale “fugassa”, poi servita.

“È stata l’occasione per fare qualcosa di divertente, che mi ha permesso di avere un momento di ascolto informale sia con questi preziosi artigiani sia con i clienti – spiega Campomenosi, che aggiunge – ad esempio, discutendo sulla necessità di offrire maggiori percorsi di formazione professionale che appassionino i giovani all’artigianato e alla realizzazione dei prodotti tipici. Non solo. I forni della nostra terra, coi loro profumi e i loro riti che si innovano senza perdere i loro tratti storici, hanno per me un significato particolare: mio padre ha avuto a lungo un forno dove ho lavorato nelle mie estati da studente, e che per me è stata una scuola di vita”.

“Ci voleva un momento così – conclude l’europarlamentare del Carroccio – per sottolineare le cose buone che sappiamo fare a Genova e che rappresentano la nostra identità”.