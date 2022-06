Comunali Genova, assessore Campora a Dello Strologo: “Progetto Skymetro c’è e il Mims lo ha già finanziato”

Genova. “Il progetto per lo Skymetro in Valbisagno c’è e se così non fosse il Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibili non avrebbe già stanziato 400 milioni di finanziamenti solo sulla parola. Il candidato Dello Strologo forse è stato male informato o ha frainteso il percorso di confronto sul progetto esecutivo con i comitati per la massima riduzione dell’impatto sul quartiere di un’infrastruttura in sede fissa che la Valbisagno attende da decenni”.

Queste le parole di Matteo Campora, assessore uscente per la viabilità del Comune di Genova e oggi candidato nuovamente per il Consiglio comunale con la lista Vince Genova in supporto a Marco Bucci.

“Il confronto c’è e continuerà – conclude – nel consueto dialogo che questa amministrazione ha con il territorio, ma su un progetto che il Mims ha già bollinato e finanziato”.