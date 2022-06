Comunali Genova, al via lo scrutinio del voto per il sindaco. Prime proiezioni: Bucci al 54-55%, Dello Strologo 35-38%

Genova. È iniziato, come previsto, alle 14 lo scrutinio nelle 656 sezioni attivati a Genova per l’elezione del nuovo sindaco.

Ore 16.00 – A due ore dall’inizio dello spoglio lo scrutinio è arrivato circa al 10% del totale delle sezioni. Per quanto riguarda l’elezione del sindaco, con 78 sezioni su 656 (22.281 votanti), Bucci guida al 57,17%, Dello Strologo segue al 36,84%, Crucioli al 3,16%, Marras all’1,85%. Sul consiglio comunale, con 69 su 656 sezioni (18.293 votanti), il Pd è primo partito al 21,01%, segue Vince Genova al 18,42%, terzo FdI al 9,55%. Poi lista Toti per Bucci al 9,22%, Lega al 7,25%, Genova Civica 5,88%, M5s 5,04%, Genova Domani 4,85%, Europa Verde Sansa Linea Condivisa 4,77%, Forza Italia 3,92%, Uniti per la Costituzione 3,25%

Ore 15.53 – La seconda proiezione Swg per La7 dà Bucci al 54,20% con la coalizione di centrodestra in suo sostegno al 54,10%: Vince Genova al 13,90%, Fratelli d’Italia al 10,10%, Lega all’8,7%, Toti per Bucci all’8,20%, Genova Domani al 6,60%, Forza Italia 4,10%, altri centrodestra al 2,50%.

Ore 15.25 – Altra proiezione, quella del consorzio Opinio per la Rai: Bucci al 54,1%, Dello Strologo al 38,4%, Crucioli al 3%, Marras al 2,5%. Copertura del campione al 5%

Ore 15.22 – Proiezioni di Tecnè per Mediaset su una copertura del 36%: Bucci al 54,5% dei consensi, mentre l’esponente del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, si fermerebbe al 35,5%. La copertura è del 36%

Ore 14.57 – Prima proiezione di Swg per La7: Bucci al 55,9%, Dello Strologo al 35,6%

Ore 14.33 – Scrutinata la prima sezione, la numero 172 in Valpolcevera sulle alture di Bolzaneto: Bucci al 56,34%, Dello Strologo al 33.80%. Pd e Vince Genova in testa al 18,84%, FdI al 13,77%.

Ieri sera in base all’exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato Marco Bucci (centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 36-40%. Seguono Mattia Crucioli al 2-4%, Antonella Marras e altri al 1-3%. Anche l’exit poll “local” effettuato dall’associazione Genova Che Osa dà Marco Bucci in vantaggio con una forchetta tra il 52% e il 60% mentre Ariel Dello Strologo si ferma a una forchetta tra il 35% e il 43%.

Numeri che confermano il distacco a favore del centrodestra già emerso dai sondaggi pubblicati nei mesi prima del voto con una possibilità di elezione al primo turno. Il sindaco uscente risulterebbe nettamente premiato nonostante l’affluenza in calo: era questo lo spauracchio della sua coalizione che temeva la diserzione alle urne da parte di chi considerava scontata la vittoria.

In effetti mai così pochi elettori per le amministrative genovesi. Se alle Comunali del 2017 i votanti erano stati il 48,39% degli aventi diritto, in tutto 211.986 persone, questa volta la percentuale di affluenza si è fermata al 44,12% con 25mila elettori in meno rispetto a cinque anni fa, un dato in calo anche tenuto conto dei 10mila deceduti nel frattempo.