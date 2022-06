Comunali, Ferrero (Toti per Bucci): “Genova città isolata. Ci vuole la Gronda”

Genova. “A Genova ci sono tante partite ancora aperte, dal trasporto pubblico – per quanto riguarda il miglioramento della metropolitana – al porto, il cui obiettivo del sindaco è quello dei farlo diventare il primo d’Italia e uno dei principali in Europa, e ci sono tutte le condizioni affinché questo si possa realizzare, rendendo il porto sinergico con la città, a vantaggio dei genovesi che ne possono trarne beneficio” a dirlo Simone Ferrero, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci.

E prosegue: “Genova è una città che risente di un grande isolamento legato ai trasporti. Per questo credo la Gronda possa rappresentare una svolta per le merci ma anche per i cittadini stessi che a volte hanno difficoltà estreme per andare a lavorare nel Nord Italia. La Gronda permetterebbe davvero un miglioramento della vita”.

Infine conclude: “Ci sono poi altri temi importanti, come per esempio quello legato alla famiglia. Nel mandato precedente infatti è stata proprio creata un’Agenzia dedicata alla famiglia. E’ stato fatto tanto, ma tanto c’è ancora da fare, soprattutto per le donne e gli anziani. Gli anziani in particolare bisogna integrarli al meglio, in una società che va veloce. In questa prospettiva, la creazione di una green card potrebbe rappresentare una risorsa proprio per chi vuole essere integrato dal punto di vista culturale e sportivo, anche nella fascia più avanzata d’età”.