Comunali, exit poll: Bucci in vantaggio al 51-55%, Dello Strologo al 36-40%

Genova. Marco Bucci in vantaggio con più del 50% dei voti, risultato che gli permetterebbe di vincere al primo turno senza ballottaggio. È quanto emerge dai primi exit poll dopo la chiusura delle urne alle 23.00.

In base all’exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 36-40%. Segue Mattia Crucioli al 2-4%, Antonella Marras e altri al 1-3%.

Numeri che confermerebbero il distacco a favore di Bucci già emerso dai sondaggi pubblicati nei mesi prima del voto. L’obiettivo dei progressisti era proprio il ballottaggio, nella speranza di portare la città al ribaltone al secondo turno. Il sindaco uscente invece risulterebbe nettamente premiato nonostante l’affluenza in calo: era infatti questo lo spauracchio del centrodestra che temeva la diserzione alle urne da parte di chi considerava scontata la vittoria.

Lo spoglio delle amministrative inizierà lunedì alle 14.00, mentre nella notte gli scrutatori passano al vaglio le schede del referendum sulla giustizia, che comunque non ha raggiunto il quorum necessario.

Marco Bucci e Ariel Dello Strologo non rilasceranno dichiarazioni sulla base degli exit poll, ma aspetteranno il risultato definitivo. In mattinata il sindaco sarà regolarmente in ufficio a Palazzo Tursi, mentre lo sfidante attenderà i risultati dello spoglio dal point di via Cairoli.

Notizia in aggiornamento