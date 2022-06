Comunali, Terrile (Pd) torna alla carica: “Bucci potrebbe essere ineleggibile”. Vince Genova: “Tesi sballata”

Genova. La questione era emersa ben prima che partisse la campagna elettorale, diventando per qualche tempo un cavallo di battaglia dell’opposizione, fino a cadere nel dimenticatoio. Ma adesso che al 12 giugno manca poco più di una settimana, c’è chi ha rimesso il dito nella piaga: se Marco Bucci dovesse essere rieletto sindaco, potrà sommare la sua carica a quella di commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera? Nelle ultime ore un lungo post sul profilo Facebook di Alessandro Terrile, capogruppo del Pd a Tursi e avvocato amministrativista, spiega perché il risultato delle urne potrebbe essere clamorosamente invalidato in un’aula di tribunale.

Partiamo dai fatti: il 14 maggio scadeva il termine per depositare l’accettazione della candidatura a sindaco di Genova e Marco Bucci l’ha depositata senza prima dimettersi dall’incarico di commissario. La sua tesi, supportata dall’avvocatura del Comune e da “numerosi pareri” da lui menzionati senza ulteriori precisazioni, è sempre stata che non vi fosse alcuna incompatibilità tra le cariche e pertanto nessuna necessità di rinunciare alla funzione governativa (e tanto meno alla ricandidatura).

Tutto gravita su quanto stabilito dall’articolo 60, comma 1, numero 2, del Testo unico degli enti locali, il quale stabilisce che “nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale e provinciale”.

Ma allora com’è possibile che Bucci oggi sia contemporaneamente sindaco e commissario? Come spiega Terrile, “si tratta di una ineleggibilità, e non di una incompatibilità, il che consente che il sindaco possa essere dopo le elezioni nominato commissario, proprio come è accaduto a Bucci dopo il crollo del ponte Morandi, quando fu nominato commissario di governo con il Dpcm del 4 ottobre 2018″. Inoltre, “si tratta di una ineleggibilità, e non di una incandidabilità, il che consente al sindaco-commissario di candidarsi legittimamente alle elezioni”. Ed è quello che è successo. Il problema, insomma, potrebbe sorgere solo in caso di elezione a sindaco successiva alla nomina a commissario.

C’è poi un altro aspetto non secondario. Il decreto di nomina e i successivi provvedimenti di proroga non menzionano il “sindaco di Genova” ma il “dott. Marco Bucci”, cioè non si riferiscono alla carica istituzionale ma alla persona (tant’è vero che Bucci da commissario ha continuato a percepire l’indennità annua di 100mila euro alla quale non avrebbe avuto diritto se fosse stato nominato il sindaco). Questo significa che, se Bucci perdesse le elezioni, resterebbe comunque commissario. Così non è stato ad esempio per Claudio Burlando, al quale nel 2015 è subentrato Giovanni Toti in diversi incarichi commissariali legati a situazioni d’emergenza, proprio perché i decreti nominavano il “presidente della Regione” e non una persona specifica.

La questione è dirimente perché esiste un precedente, ricordato da Terrile. Nel 2008 la Corte di Cassazione si pronunciò sulla presunta ineleggibilità del presidente del Molise, che era stato nominato commissario del Governo in seguito ad eventi calamitosi prima delle elezioni. I giudici stabilirono che Michele Iorio, confermato nel 2006 per il terzo mandato, era eleggibile perché l’incarico era stato conferito al presidente della giunta regionale, chiunque fosse a rivestire quella funzione, e non a una specifica persona.

Secondo un’altra tesi, la norma contenuta nel Testo unico degli enti locali non sarebbe applicabile a Bucci in base alla distinzione tra il commissario di Governo (cioè l’organo dello Stato che, prima della riforma costituzionale del 2001, risiedeva presso ogni Regione a statuto ordinario) e il commissario straordinario di Governo (ruolo che Bucci ricopre attualmente). Ma a smentire questa ipotesi sarebbero appunto le sentenze passate, non solo quella sul presidente del Molise, ma anche quella sul sindaco di Milano Beppe Sala che nel 2016, prima di candidarsi, si era dimesso da commissario straordinario dell’Expo: fu proprio questa mossa, secondo quanto rilevato dal tribunale di Milano, a escludere l’ineleggibilità (anche in quel caso era stato nominato “il dott. Giuseppe Sala”, cioè la persona fisica).

Che cosa potrebbe succedere dopo le elezioni se dovesse vincere Bucci? Qualsiasi cittadino elettore del Comune di Genova potrà promuovere davanti al tribunale di Genova un procedimento per fare dichiarare la sua ineleggibilità. Se il tribunale dovesse accogliere il ricorso, il sindaco verrebbe dichiarato decaduto e con lui l’intera giunta e tutto il Consiglio comunale. Il Comune verrebbe commissariato e si procederebbe a nuove elezioni alla prima finestra utile. Al di là dei ragionamenti teorici resta da capire chi, all’indomani di un’eventuale riconferma di Bucci al vertice di Palazzo Tursi, vorrà prendersi la responsabilità di imboccare una strada legale che potrebbe bloccare di fatto la città per diversi mesi in un momento cruciale.

“Da avvocato dico che in un paese di regole, le regole vanno rispettate – ha commentato il candidato sindaco Arièl Dello Strologo rispondendo alle domande della stampa – ma la mia campagna elettorale è e rimarrà sui contenuti”.

Immediata la replica di Vince Genova, che fa quadrato intorno a Bucci: “Non avendo altre armi con le quali cercare di scoraggiare i genovesi a votare Marco Bucci sindaco di Genova anche per i prossimi cinque anni, l’ex candidato del Pd Alessandro Terrile oggi manager pubblico elabora una contorta e sballata tesi giuridica che dimostra il reale tentativo della sinistra: non potendo battere Bucci alle urne, sono pronti persino a chiamare in causa la magistratura – scrive Matteo Campora, assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Genova e candidato in consiglio comunale per Vince Genova – Siamo alle solite: manipolazione dei dati e errata valutazione delle norme giuridiche, paragoni inappropriati come quelli con il sindaco di Milano Beppe Sala (situazione del tutto diversa: lui era Commissario di una S.p.a pubblica), per cercare di occultare un dato reale e concreto”.

“Le riconferme al “Dottor Marco Bucci”, già sindaco di Genova nel 2018, sono la prova della lettura errata dell’Avvocato Terrile: le due cariche non sono in conflitto tra loro – continua Campora – Se Commissario e Sindaco, come sostiene Terrile, non avessero potuto coesistere – sempre in punta di diritto – in base a quale legge ben tre governi lo avrebbero rinnovato? E, pertanto, se sono stati compatibili in questi ultimi tre anni, perché non dovrebbero più esserlo dopo il 12 giugno 2022? Il ruolo del Commissario Straordinario è totalmente estraneo all’amministrazione comunale e, come tale, non incompatibile nell’esercizio delle sue funzioni: non c’è nessuna commistione sui fondi e sugli atti pubblici. La struttura prevista per legge totalmente staccata dal Comune ed è un organo dello stato”.