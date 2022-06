Comunali, ecco i 70 “nuovi genovesi” candidati a sostegno di Marco Bucci e del centrodestra

Genova. Sono circa 70 i “nuovi genovesi” – nati all’estero, soprattutto in Sud America, ma residenti a Genova e con cittadinanza italiana – che hanno deciso di presentare la loro candidatura alle amministrative del 12 di giugno nei partiti della coalizione che sostiene Marco Bucci Sindaco. Si sono incontrati oggi in una conferenza stampa per raccontare le loro esperienze e le loro proposte.

Secondo cifre dell’Istat al 1° gennaio 2021 gli stranieri a Genova sono 60.506. La comunità più numerosa è quella ecuadoriana seguita dalla comunità albanese e infine dalla comunità romena. Tutti questi dati demografici forniscono una chiara immagine del fatto che Genova è una città multiculturale che negli anni non ha mai avuto un rappresentante di origine straniera.

“Sono cittadini che lavorano, studiano, pagano tasse e contributi come tutti, hanno famiglie e durante il tempo sono diventati professionisti, imprenditori ma soprattutto Genovesi di anima e cuore”, dice Marco Bucci.

“Siamo in un momento della storia nella quale Genova sta cambiando ed è il momento di metterci in gioco – dicono o candidati – durante gli anni abbiamo visto come i politici ci cercavano solo in campagna elettorale per acchiappare dei voti. Ci siamo avvicinati a Marco Bucci per come ha lavorato in questi anni a servizio della città, con un approccio favorevole e aperto alle comunità straniere presenti a Genova, nell’ottica di una vera e viva collaborazione. Accanto a lui, vogliamo essere protagonisti di noi stessi, delle nostre comunità e del nostro futuro, ma soprattutto della nostra città”.

D’altro lo stesso Bucci ripete spesso di essere a sua volta un immigrato, partito verso gli Stati Uniti poi è tornato per mettersi a disposizione della città.

“Noi abbiamo delle proposte concrete per rendere Genova una città culturalmente coesa in cui nessuno si debba sentire più solo né escluso, inoltre, sfruttando il bagaglio e le competenze delle culture di nostra provenienza, possiamo rendere questa città ancor più meravigliosa. Pensare al futuro A Genova abbiamo messo le radici: i nostri figli vivono qui e anche i loro figli lo faranno ed è una nostra responsabilità lasciare una città migliore sotto tutti i punti di vista, mobilità, istruzione, lavoro ed è il momento di dare anche il nostro contributo politico”, concludono i candidati. Di seguito tutti i loro nomi, divisi per lista.

Gente D’Italia: Barreto Zambrano Rosa Elvira, nata a Portoviejo (Ecu) Bossa Giuseppe, nato ad Asmara (Eth) Caicedo Jimenez Rafael Bartolome, nato a Guayaquil (Ecu) Calle Arrata Ana Maria, nata a Guayaquil (Ecu) Crespo Aguirre Monica Del Pilar Urbina, nata a Jado (Ecu) La Rosa Rocco, nato Buenos Ayres (Arg) Palma Murillo Irma Marilu, nata a Santa Ana (Ecu) Santamaria Morocho Teresita Del Niňo Jesus, nata a Guayaquil (Ecu) Scuderi Angela, nata a Addis Abeba (Eth) Vallejo Almeida Sylvia Fernanda, nata a Quito (Ecu)

Lega: Jacqueline Magalli Ortiz Torres, nata a Genova, Brain Gabriel Olguin Vasquez, nato in Ecuador, Pena Toala Paola De Lourdes, nata in Ecuador

Vince Genova: Pamela Pavon, nata a Ecuador Almeida Rocio, nata a Ecuador UDC: Dolores Lucia Arizaga Mondragon, nata in Ecuador Asencio Castro Oryl David, nato in Ecuador Li Rocha Patricia Yovana, nata in Perù Kanova Leona, nata in Rep. Ceca Leon Elsa America, nata in Perù Cirafici Antonio, nato in Eritrea

Forza Italia: Bajana Zea Ada, nata in Ecuador Moran Paredes Mercedes, nata in Ecuador Allegri Okoba Christopher, nato a Genova, di origine Nigeriana Pinto Di Lorenzo Fiorella, nata in Ecuador Salas Mosquera Gloriet, nata in Ecuador Zea Gonzales Ada Amalia, nata in Ecuador Isla Arroyo Christian, nato in Ecuador Mosquera Scosta Maria, nata in Ecuador

Genova Domani: Andrea Ponce, nata in Ecuador Juan Bonini, nato in Paraguay Lorena Luzardo, nata in Ecuador Julia Celdo, nata in Ecuador Blanca Maldonado, nata in Ecuador Johanna Ronquillo, nata in Ecuador Maria Josè Bone, nata in Ecuador Andrea Aguilar, nato in Ecuador Isabel Pisfil, nata in Ecuador Jazmin Rodriguez, nata in Ecuador Yadira Olmedo, nata in Ecuador Jefferson Apolinario, nata in Ecuador Jorge Espinoza, nato in Ecuador Serena Zamnel, tunisina ecuadoriana Mustopo detto Tipo, nato nelle Filippine Sibel Sumer, nata in Ecuador

Lista Toti: Flores Guevara Jennifer Elena, nata in Ecuador Huacon Ruiz Josefina Etelvina, nata in Ecuador Polo Norma Maritza, nata in Perù Polo Maritza Malpartida, nata in Perù Echeverry Bedoya Claudia Janeth, nata in Ecuador Daoudi Charifa, nata in Ecuador Angulo Rita Jesus, nata in Ecuador

Fratelli d’Italia. Shamir Diaz, nato in Perù Shami Cugathasan, nato in Sri Lanka Milagros Romero, nato in Perù Viviana Galvez, nata in Ecuador Josefina Montano, nata in Ecuador Virgin Crintea, nata in Romania Galarza Campoverde Maria Alexandra, nata in Ecuador Mrabet Rim, nato in Tunisia Fajardo Barco Fabricio Cristobal, nato in Ecuador Kugathasan Shiyamidi, nato in Sri Lanka Rosado Aquino Sonia Marilyn, nata in Venezuela Antelidze Ekaterine, nata in Armenia Badiu Bogdan Sebastian, nato in Romania Diaz Corsano Jan Miguel Shamir, nato in Ecuador Manaj Erlinda, nata in Albania Montano Josefina, nata in Ecuador Veizaj Nevila, nata in Albania Aguirre Quimi Maribel Elisabeth, nata in Perù Crintea Virgil, nato in Romania Galvez Sumat Toribia Viviana, nata in Perù Jauch Guillermo, nato in Ecuador Romero Milagros Consuelo, nata in Perù.