Comunali, domenica Tajani a Genova in corso Italia: “Segno di impegno concreto”

Genova. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, sarà a Genova nella giornata di domenica per prendere parte alla manifestazione elettorale promossa dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco, dagli onorevoli Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco e dal capogruppo in Regione Claudio Muzio.

L’evento, a cui parteciperanno i candidati azzurri in Comune e nei Municipi, si svolgerà in corso Italia, all’altezza dei Bagni Lido, a partire dalle ore 11.30.

“Il ritorno a Genova del coordinatore nazionale del partito dopo la presentazione delle nostre liste avvenuta il 29 aprile – dichiarano gli esponenti di Forza Italia – è il segno concreto del convinto impegno del nostro movimento politico in queste elezioni. I sondaggi cittadini della scorsa settimana – proseguono – certificano una crescita di Forza Italia che vogliamo consolidare negli ultimi giorni di campagna elettorale”.

“Nel corso della manifestazione di domenica insieme ad Antonio Tajani incontreremo i cittadini per ribadire i risultati del nostro lavoro nel primo mandato del sindaco Marco Bucci e per illustrare i punti cardine di Forza Italia a Genova per i prossimi cinque anni: sviluppo del porto e delle infrastrutture, politiche per il lavoro e la crescita economica, attenzione alle famiglie, agli anziani e alle persone e in difficoltà, difesa e promozione delle tradizioni e delle eccellenze della città”, concludono i dirigenti locali del movimento politico fondato da Silvio Berlusconi.