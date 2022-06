Comunali, Campora a Dello Strologo: “Raccolta differenziata? Abbiamo ereditato solo debiti”

Genova. “Consiglio a Dello Strologo di evitare il copia-incolla di fuorvianti post, per altro datati, del non ricandidato capogruppo Pd Terrile per evitare brutte figure. La raccolta differenziata a Genova, oggi, per la prima volta nella storia, ha raggiunto il primo importante obiettivo del 40%, con picchi del 70% nel centro storico, con un lavoro enorme fatto di campagne di sensibilizzazione, installazione di cassonetti dedicati nei quartieri, di efficientamento e di implementazione delle professionalità interne ad Amiu”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e candidato nella Lista Vince Genova alle prossime amministrative Matteo Campora.

“Per non parlare del faticoso percorso di risanamento di Amiu che abbiamo ereditato con un debito monster da 185 milioni di euro. Questa giunta è riuscita nell’impresa di risanare il debito lasciato dalla giunta Doria per la chiusura di Scarpino, una vera e propria bomba ecologica innescata, e, solo dopo l’intervento della Corte dei Conti che ci ha imposto il recupero il rientro attraverso la Tari, non abbiamo potuto sottrarci all’aumento della tariffa. Nonostante questo abbiamo contenuto l’impatto sui nuclei familiari più deboli, stanziando 1,2 milioni di euro per chi è in difficoltà per pagare la Tari. Abbiamo un piano di investimenti da 70 milioni per raggiungere il 65% di quota: abbiamo di certo invertito la rotta di un passato fallimentare e intrapreso la strada giusta”.

“Inoltre, abbiamo avviato la realizzazione del primo impianto di trattamento rifiuti nella storia di Genova, una svolta epocale per la nostra città, che va a inserirsi nella strategia ambientale per altro già illustrata in un convegno, 4 anni fa, organizzato proprio dai Cinque Stelle, e che, ricordo, aveva ricevuto il plauso del professor Paul Connet, esponente di Rifiuti Zero. Degli enormi passi avanti fatti dalla nostra città sull’ambiente abbiamo riconoscimenti da soggetti decisamente laici, come Legambiente che ha premiato Genova tra i Comuni ricicloni e la prossima settimana Genova sarà tra le principali città italiane, insieme a Milano e Firenze solo per fare qualche esempio, a illustrare le proprie nella conferenza nazionale delle Green City. Dispiace che un candidato sindaco arrivi a negare la realtà pur di gettare fango sugli avversari: i genovesi non lo meritano”, conclude Campora.