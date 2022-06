Comunali, anche Maria Elena Boschi risponde a Letta: “A persone come Bucci bisognerebbe solo dire grazie”

Genova. “A una persona come Marco Bucci, che ha saputo interpretare un modello nazionale e realizzare il ponte e le altre opere che servono a Genova, bisognerebbe solo dire grazie”. Così Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, a Genova insieme a Raffaella Paita, presidente della commissione Infrastrutture, per uno degli ultimi appuntamenti di campagna elettorale a sostegno del sindaco uscente.

Italia Viva non è presente con il simbolo o una lista ma ha espresso un chiaro endorsement e ha alcuni candidati nelle liste che sostengono Bucci. “A chi ci chiede ancora oggi il perché di scelta la risposta è semplice – spiega Boschi – abbiamo scelto il sindaco più adatto, il migliore per Genova, e non come dice qualcuno per usare Genova come laboratorio politico”.

La fedelissima renziana è poi tornata sulla questione del ponte sul Polcevera. “E’ vero come dice Letta che esisteva un modello nazionale che funziona ma quel modello non l’ha inventato Conte, l’ha inventato Renzi con i lavori per l’Expo di Milano quando era presidente del consiglio, senza quel modello l’Expo non avrebbe mai aperto in tempo – continua Boschi – ma anche se ci sono modelli a disposizione la differenza la fanno le persone che attuano i progetti, e Bucci ha saputo farlo”.

Infine Boschi conclude: “Se oggi abbiamo scelto di sostenere Bucci non è per i cinque anni passati, le elezioni non devono essere un premio alla carriera ma perché porterà a termine quelle opere necessarie a dare sviluppo e lavoro alla città, quelle stesse opere che altre parti politiche non vogliono”.