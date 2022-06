Comunali 2022, Vesco (Genova Domani) replica a Linea Condivisa: “La Foce avrà il più grande parco urbano sul mare”

Genova. “Pensare di trasformare le aiuole di viale Brigate Partigiane in un’area da picnic è una trovata talmente folle che supera le sparate dell’ex ministro Toninelli. Le nuove aiuole sono state completamente rifatte seguendo anche le indicazioni della Sovrintendenza delle Bella Arti, dopo anni di abbandono e sono state trasformate in un biglietto da visita straordinario per il quartiere della Foce che avrà il prossimo anno il più grande parco urbano della città all’interno del nuovo Waterfront di Levante”.

Lo dichiara il presidente del Municipio Medio Levante e candidato alle prossime amministrative con Genova Domani Francesco Vesco.

“Forse ai rappresentanti di Linea Condivisa è sfuggito che proprio nell’ex quartiere fieristico saranno impiantati ben 4.000 nuovi alberi che daranno vita a un parco urbano affacciato sul mare, uno scenario straordinario, finalmente restituito alla cittadinanza, dove le famiglie e i giovani potranno trascorrere il proprio tempo libero. Lasciamo i rappresentanti del Partito del No fare le loro passeggiate con l’ombrellone: noi preferiamo lavorare per una città più bella e verde”.