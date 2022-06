Genova. Arriva a piedi e subito qualcuno gli porge una sciarpa rossoblù. Massimo Coda, il bomber appena acquistato dal Genoa, è quasi stupito dal calore che gli riservano i tifosi, tanti giovanissimi, accorsi per salutarlo come si deve.

“Lasciare Lecce e la Serie A non era una scelta facile − sono le sue prime parole − quando è arrivata l’offerta del Genoa mi è scattata una scintilla e la prima cosa che mi è venuta in mente è stato lo stadio. Poi ho pensato all’immagine dell’ultima giornata della Gradinata Nord e mi sono detto che questa occasione era da prendere al volo”.

L’obiettivo è uno solo: “Mi è stato chiesto di riportare il Genoa dove merita di stare e io sono qui per cercare di portare esperienza e di emozionare questi tifosi”.

Si alza il coro “C’è Coda che fa gol e la Nord esulta” e lui, circondato dai tifosi, si interrompe e sorride.

“Quest’anno la Serie A volevo giocarmela però ora me la voglio riguadagnare sul campo”.

guarda tutte le foto 7



Coda accolto dai tifosi al Porto Antico

Sulla ricetta per vincere la Serie B ha un’idea chiara: “Se pensiamo di essere il Genoa e di aver già vinto stiamo già sbagliando qualcosa. Bisogna fare le partite su tutti i campi e se non c’è sacrificio di squadra non si raggiunge l’obiettivo”.

Massimo Coda

Non si sbilancia sugli avversari più temibili: “C’è ancora tutto il mercato da fare, le squadre si rinforzeranno. Già l’anno scorso è stato un campionato anomalo rispetto agli altri, poi le ultime giornate è stata dura e credo che sarà un campionato simile anche questo”.

Una A2 a tutti gli effetti, ma lui non si spaventa: “Le pressioni? Ho già fatto carico di queste cose in passato”.

La stazza c’è, le spalle larghe per sostenere il carico di un reparto che l’anno scorso ha fatto tantissima fatica, pure. Coda ha tutte le carte in regola per ripercorrere le orme di un altro bomber che in serie B col Genoa è entrato nel cuore dei tifosi – Cosimo Francioso – e fare meglio.